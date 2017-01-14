Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

CHP'li Engin'den 'partili Cumhurbaşkanı' sorusu

ANKARA()-CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Anayasa Değişiklik Teklifine ilişkin konuşmasında "Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayan diğer partili vatandaşlarımızın haklarını kim...

CHP'li Engin'den 'partili Cumhurbaşkanı' sorusu

ANKARA()-CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Anayasa Değişiklik Teklifine ilişkin konuşmasında "Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayan diğer partili vatandaşlarımızın haklarını kim güvence altına alacak?" ifadeleri yer aldı.

TBMM'de görüşmeleri devam eden Anayasa Değişiklik Teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurul'da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin "Ülkemizdeki kutuplaşmayı ve toplumsal ayrışmayı ciddi nitelikte derinleştirecek böyle bir teklifi hazırlayıp meclis'e sunmaktan vicdanen rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusunu yönelterek, ülkede toplumsal ayrışma ve kutuplaşma kaosu yaşandığını belirtti. Didem Engin, Meclis'e sunulan Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Başbakanlığı kaldırarak tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na devreden, kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nda birleştiği "kuvvetler birliği"ni hedeflediğini bildirdi. Didem Engin, "Teklifinize göre Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken bir taraftan da, Genel Başkan olarak seçim meydanlarında kendi partisine oy isteyecek, kendi partisinin kongrelerine ve mitinglerine katılacak, il ve ilçe teşkilatlarını yönetecek, milletvekili listesi hazırlayacak" dedi. Didem Engin, partili Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olamayacağını ifade etti. "Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayan diğer partili vatandaşlarımızın haklarını kim, hangi kurum güvence altına alacak? Demagoji yapmadan açık ve net cevap vermenizi bekliyorum" diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55