CHP'li Engin Altay: Fransa’ya 'haddini bil' diyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye konusundaki açıklamaları nedeniyle Fransa’ya sert çıkarak, “Fransa’ya ‘Haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz“ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, Fransa’nın terör örgütü SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapması isteğine ilişkin açıklamaları eleştirdi.

Engin Altay şöyle konuştu:

“Siirt’te şehitlerimiz var. Korucular. Allah’tan rahmet diliyorum. Şimdi Fransa ‘geliyorum’, ABD ‘ben gidiyorum’ diyor. Fransa’nın Suriye’nin kuzeyine gelmesi konusu son derece önemli. Fakat burada şu var; Geçen hafta Erdoğan ile Macron görüştü. Soru şu: Ne görüştünüz, konuştunuz? Fransa, Suriye’ye gelirse ‘kandırıldım’ mı diyeceksin, ‘bilgim vardı’ mı diyeceksin? Kandırılmandan millet bezdi. Sen kandırılıyorsun asker şehit oluyor. Türkiye seni daha ne kadar taşıyacak. Fransa ya da ABD’nin bölgede bulunması kabul edilemez. Bölgenin silahlardan arındırılması lazımken bir emperyal gücün gidip başka gücün gelip çöreklenmesinin bölge barışına katkısı olmaz. PKK-PYD’yi koruyacaksa Fransa’nın gücü yetmez. ‘Kürt halkını koruyacağım’ derse büyük bir yalandır. Kürt sorunu çözümümüz Fransa, ABD’ye kaldıysa Allah selamet versin. Türkiye bölgedeki abi niteliğini kaybetti. Bölgede alelade bir ülke oldu. Türkiye bunu hak ediyor mu? Geldiğimiz nokta bu. Irak’ta yapılan yanlış stratejilerden ders alınmamasını bedelini Suriye’de ödüyoruz. Terörle mücadele Kürt sorununa çözüm, sihirli formlu budur. Terörün beslendiği bataklığın kurutulması lazım. En büyük gücünü Kürt sorununun çözülememiş olmasından alıyor, terör bu gücünü. Bütün bunlarla birlikte Fransa’ya da ‘haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz. Yaklaşımımız budur. Fransa’yı da bu kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz.”

