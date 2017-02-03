CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu

TBMM’nin CHP'li katip üyesi Adana millvetvekili Elif Doğan Türkmen'in ismi geçtiğimiz hafta kabarık iletişim faturası ile gündeme gelmişti. Elif Doğan Türkmen'in 13 ayda Meclis’e 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideri ödettiği ortaya çıkmış ve bu toplumda tepkilere neden olmuştu. Bir haftadır konuşulan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘izahat’ istediği vekilinin TBMM’deki ‘divan üyeliği’ görevinden istifa etmesini istedi.Türkmen, Kanal D ekranında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı, linç edildiğini savundu. Türkmen, 1 milyondan fazla seçmene mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen, Kılıçdaroğlu’nun istifasını istemesinin sorulması üzerine, “İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım.” dedi.Türkmen, “Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü” için mesaj vermek istediğini, SMS bile kullanmayan insanlar olduğunu bu nedenle 1 milyondan fazla seçmene ‘teröre hayır’ içerikli mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen şöyle konuştu: “Ben Adana milletvekiliyim. Ve insanlarıma Adana’daki seçmenlerime bunları söylemişim. Çok yanlış şeyler konuşuluyor. Ben Kasım 2015’ten beri divan üyesiyim. Bu iki mektubu gönderdim. Bu gönderdiğim mektubun içeriğinin sonuna kadar arkasındayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili seçmenlerine teröre hayır demeyecekse ne diyecek. Biz bu mektupları gönderdiğimize hiçkimse bunlar bu rakam olur demedi. Ben gerçeği söylüyorum.Büyük bir kısmı mektup parası. Asıl rakam mektup. 1 milyonun biraz üzerinde mektup gönderdim. Biz bu işlemleri yaptık. Bu işlemleri yaptığımızda da bana bu rakamlar daha sonra söylendi. Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da seçimler öncesi mektup göndermiş. Sayın Cumhurbaşkanımız gönderiyor, sayın Davutoğlu gönderiyor. Çok güzel haberler oluyor. Elif Doğan Türkmen gönderirse kıyamet kopuyor. Burada resmen benim üzerimde linç kampanyası yürütülüyor.Bu rakamları bilseydim mektuplar için özel bir çalışma yapardım. Her aileye bir tane göndermek gibi bir çalışma yapardım.Ahmet Hakan’ın “Bu mektupların ücretinin bu seviyelere geleceğini bilseydiniz, yine gönderir miydiniz?” soruna Türkmen, “Farklı bir çözüm bulurduk ama ben yine o mektupları gönderirdim.” dedi.“Divanda bu rakamı ben de çok şaşırdım. Hemen arkadaşlarımızla toplanarak, bu rakama nasıl ulaştığını araştırdık ve nedenin mektup olduğunu öğrendik. Ama ben yanlış bir şey yapmadım.”Türkmen, Kılıçdaroğlu’nun istifasını istemesiyle ilgili soru sorulunca “Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım” dedi.