CHP'li Doğan: İnsanları sandığa gitmekten alıkoymaya çalışıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, sandıklara sahip çıkacaklarını belirterek, “Seçim güvenliği konusunda da iktidar bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Adil temsili öngören seçim düzenini değiştirdiler. Seçim güvenliği sayesinde insanları sandığa gitmekten alıkoymaya çalışıyorlar, ama bizler sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent, partilerinin Kayseri il teşkilatında basın toplantısı düzenledi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ülkeni kritik günlerden geçtiğini belirtti. Hükümete yüklenen Arık, “Öyle bir siyasi parti var ki; bu siyasi parti kenti menfaatlerini ülkesinin menfaatlerinin önünde görüyor ve iktidarda kalmak için her yolu deniyor. Tek hedefi iktidarda kalmak, koltuğu bırakmak istemiyorlar. Onun için günün şartlarında kiminle ittifak kurmak gerekiyorsa, onunla ittifak kuruyorlar. Bu PKK ile ittifak kurmaksa iktidarda kalmanın yolu, PKK ile ittifak kuruyorlar. Şimdi yine iktidarda kalmak için ittifak peşindeler. Bu sefer kaderin cilvesine bakın ki kendisini milliyetçi diye tanımlayan parti ile ittifak peşinde. Şunu peşinen söylemek istiyorum, bu ittifak yerli ve milli ittifak değil. Bu ittifak, cumhur ittifakı değil. Bu ittifak, koltuk ittifakı, bu ittifak, şer ittifakı. Bu ittifak şeytan ittifakı ve bunu söyleyen Bahçeli’nin kendisi. Sayın Bahçeli, ‘bunlar şeytanla bile ittifak yapabilirler’ diyen biri. Yani 2 siyasi parti var, bir siyasi parti yüzde 50 yakalama adına, bir siyasi parti de barajı geçme adına birbirine can simidi gibi sarılmış iki parti. Bu iktidar bugüne kadar ne söylediyse tam tersini yaptı. Bakınız insan hakları dedi, en çok insan hakları kendileri inkar etti. İşte kumpas davaları başta olmak üzere. İnsanları zindanlarda çürüttüler, hayatlarını mahvettiler. Hz Ömer’in adaleti dediler, nalıncı keseri gibi hep kendilerine yonttular, Fırat’ın kenarındaki koyun dediler, koyunu kendileri yediler. Kul hakkı dediler, yetim hakkı dediler, yetimin hakkını yandaşlara peşkeş çektiler” diye konuştu'KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI'NI ALAN FİRMA, NEREDEN BULDU PARAYI?'Şeker fabrikalarının satışına da tepki gösteren Arık, “Bu milletin alın teri ile kurulmuş olan Kırşehir Şeker Fabrikası’ndan örnek vermek isterim size. Kırşehir Şeker Fabrikası'nı satın alan firma, Ankara’da kurulmuş. Onun genel müdürünün Kayseri‘de Talas ilçesinde yaşadığı söyleniyor. Bu şirket 300 bin liralık bir şirket. Bugüne kadar bir ticari faaliyette bulunmamış, ama gelin görün ki bu şirket 325 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikası'nı satın aldı. Şunu sorduk, nereden buldu bu parayı? Hiçbir ticari faaliyette bulunmamış birisi. Bunun arkasında kim var, diye sorduk ve bugün görüyoruz ki; bunun arkasında milletin anasına küfreden Cengiz Holding’in olduğu söyleniyor. İşte garibin, gurabanın hakkını bunlar kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Bunlar hayırsız evlat gibi atadan dededen ne varsa satıyorlar” dedi.'ÜLKEMİZ İŞLEVSEL PARLAMENTER SİSTEMLE YÖNETİLSİN İSTİYORUZ'CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ise, "Ülkemiz artık Bakanlar Kurulu kararları ile değil, olağanüstü hallerle değil, işlevsel hale gelmiş parlamenter sistemle yönetilsin istiyoruz. Ekonomi en önemli gündemimiz ve Dolar olmuş 4 liradan fazla, Euro 5 lirayı aşmış durumda. Enflasyon rakamları, işsizlik rakamları artmış. 10 milyon kişi şeker fabrikalarından ekmek yiyor, az mı? Biz 35 gündür şeker fabrikalarının olduğu kentlerdeyiz. Orada herkesle bu sektörden ekmek yiyor. Halkın yüzde 82’si şeker fabrikalarının kapsatılmasına karşı. Neden, çünkü özelleştirilen fabrikaların başına gelenleri hepimiz biliyoruz” diye konuştu.'İNSANLARA SANDIĞA GİTMEKTEN ALIKOYMAYA ÇALIŞIYORLAR'Seçim güvenliği konusuna da değinen Doğan, sandıklara sahip çıkacaklarını anlatarak, “Seçim güvenliği konusunda da iktidar bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Adil temsili öngören seçim düzenini değiştirdiler. Seçim güvenliği sayesinde insanlara sandığa gitmekten alıkoymaya çalışıyorlar, ama bizler sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız, siz hiç merak etmeyin. Sizlerin de desteğiyle oylarınızı koruyacağız. Ülke bir çok sorunla karşı karşıya. İşte eğitim meselesi. Çocuğunun eğitiminden memnun olan Adalet ve Kalkınma Partili de yok. Korkularından dile getirmiyorlar. Hiç kimse memnun değil. Pazartesi günü bu ülkede normalleşme olması için toplumsal barışın, uzlaşmanın gelmesi için herkesi meydanlara davet ediyoruz ki; bir seçime daha OHAL koşullarında girmeyelim. İnsanlar özgür iradeleriyle basının özgür olduğu bir ortamda seçimlere gidilebilsin” ifadelerini kullandı.

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