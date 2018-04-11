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CHP'li Didem Engin: Emeklilerimizin feryadını ne zaman duyacaksınız?

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, emeklilerin intibak yasası ve bayram ikramiyesi taleplerini hatırlatarak, hükümete, "Emeklilerimizin adalet talebini ve feryadını ne zaman duyacaksınız?" sorusunu yöneltti. Emeklilerin...

CHP'li Didem Engin: Emeklilerimizin feryadını ne zaman duyacaksınız?
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, emeklilerin intibak yasası ve bayram ikramiyesi taleplerini hatırlatarak, hükümete, "Emeklilerimizin adalet talebini ve feryadını ne zaman duyacaksınız?" sorusunu yöneltti.
Emeklilerin hayat mücadelelerini TBMM'de daha önce de dile getiren CHP'li Didem Engin, "2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 yılı sonrasında emekli olanların aylık hesaplama sistemleri farklı. Hâlbuki tüm emeklilerimizi kapsayan tek bir sistem olmalı. Bu nedenle intibak yasasını bir an evvel Meclis’ten geçirmeliyiz. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olan emeklilerimizin aylıkları da eşit olmalı" dedi.
'EMEKLİLER ENFLASYON KARŞISINDA ÇARESİZ DURUMDA'
"Yıllarca çalışıp emek verip emekli olan vatandaşlarımız bu maaşlarla ayakta kalma mücadelesi verirken, enflasyon karşısında ceplerindeki para her geçen gün eriyor" diyen Didem Engin, emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. 
Didem Engin, CHP'nin emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesini öngören kanun teklifini hatırlatarak "Biz 'Emeklilerimize bayramlarda birer maaş ikramiye verelim' dediğimizde AKP 'Kaynak yok' diyor, ama işine gelince çok kolay milyarca TL’yi buluyor" diye konuştu.
Didem Engin, "Hükümete soruyorum; Emeklilerimizin adalet talebini ve feryadını ne zaman duyacaksınız?" diye sordu.

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