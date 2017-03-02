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CHP'li Demirtaş: Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde Başkanlık var

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 1’inci ligde oynayan ülkelerin parlamenter rejimle yönetildiğini, ama dünyanın en geri kalmış ülkelerinin Başkanlık sistemiyle yönetildiğini söyledi. Milletvekili Ünal Demirtaş, partisinin...

CHP'li Demirtaş: Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde Başkanlık var
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 1’inci ligde oynayan ülkelerin parlamenter rejimle yönetildiğini, ama dünyanın en geri kalmış ülkelerinin Başkanlık sistemiyle yönetildiğini söyledi.
Milletvekili Ünal Demirtaş, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 93 yıllık rejimin değiştirileceği, tek adam rejiminin inşa edileceği bir Anayasa değişikliğini içeren referandumu vatandaşların sandığa giderek değerlendireceğini söyledi. Amaçlarının kapı kapı dolaşarak bu değişikliğin ne olduğunu seçmenlere anlatmak olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu sadece bugünü ilgilendiren bir değişiklik değil, çocuklarımızı ve torunlarımızı ilgilendiren bir değişiklik" dedi.
Tek adam rejiminde dışarıdan gelip kimsenin ülkeye yatırım yapmayacağını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:
"Dünya üzerindeki rejimlere baktığımızda milli geliri 40 bin dolar ve üzerinde olan zengin ülkelerin neredeyse tamamına yakını parlamenter rejimle yönetiliyor. Milli geliri 40 bin dolar ve üzerinde olan başkanlık sistemiyle yönetilen ülke var, o da Amerika Birleşik Devletleri. Onun dışında geri kalan ülkelerin tamamına yakını parlamenter rejimle yönetiliyor. 1’inci ligde oynayan ülkeler parlamenter rejimle yönetiliyor. Ama dünyanın en geri kalmış ülkeleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Dünyanın en geri kalmış son 20 ülkesine bakıyoruz, Başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Afganistan, Gambia, Liberya, Gine, Çad, Kongo ve Nijer. Bunların da milli gelirleri bin doların altında. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler 3’üncü lig bile demiyorum amatör lig. Birinci ligde oynayanlar güçlendirilmiş parlamenter rejimde, amatörde oynayanlar ise Başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Türkiye ilerleme istiyorsa, güçlenmeyi istiyorsa, ekonomik anlamda kendisini ve vatandaşlarını refaha kavuşturmak istiyorsa bunun yolu güçlendirilmiş parlamenter rejimden geçer."

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