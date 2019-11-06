banner314

banner325

Son Dakika

CHP'li Demirtaş: 10 ayda iş kazalarında 1477 işçi öldü

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, "2019'un ilk 10 ayında en az 1477 işçi, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmiştir" dedi. CHP'li Ünal Demirtaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında iş kazaları ve meslek hastalıklarında...

POLİTİKA 06.11.2019, 17:06
CHP'li Demirtaş: 10 ayda iş kazalarında 1477 işçi öldü
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, "2019'un ilk 10 ayında en az 1477 işçi, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmiştir" dedi.
CHP'li Ünal Demirtaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında iş kazaları ve meslek hastalıklarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin konuştu. Demirtaş, çalışma yaşamında çözüm bekleyen ağır ve önemli sorunlar olduğunu ve bu sorunların en önemlilerinden birinin de önlenemeyen ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları olduğunu söyledi.
Yaşanan kazaların yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Maalesef 17 yılda iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenemediği gibi artarak devam etmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre, 17 yılda 23 bin 847 işçi yaşamını yitirmiş, 80 bin işçi de iş göremez hale gelmiştir. Sadece 2019'un ilk 10 ayında en az bin 477 işçi, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmiştir. İç savaşta bile bu kadar kişi ölmemektedir. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), temel sözleşmelerini imzalayan bir ülke olarak, iş güvenliğine dair insan hakları temelinde çizilen çerçeveyi de kabul etmiştir. Türkiye'nin de kabul ettiği, Avrupa Sosyal Şartı'nın 3'üncü maddesine göre, tüm çalışanların güvenlikli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı bulunmaktadır. Devlet, bu konuda yer alan yükümlülüklere bağlı kalmayı ve yerine getirmeyi taahhüt etmiştir" ifadelerini kullandı.
İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
Demirtaş, iş kazalarının bu kadar sık yaşanmasının birçok nedeni olduğunu belirterek, "Kayıt dışı çalışmanın yüksekliği, kamuda ve özel sektörde taşeronlaşmanın yaygınlaşması, sendikalaşma oranının düşüklüğü ve çalışanları sendikasızlaştırma çabaları, işverenlerin aşırı kâr hırsı ve üretim zorlaması, mevcut iş müfettişlerinin sayısının ILO tarafından belirlenen sayının çok altında olması, devletin yeterli düzeyde ve sıklıkta denetim yapmaması, denetimlerin de etkinliğini yitirmesi, iş güvenliğine yönelik idari ve adli cezaların caydırıcılıktan uzak olması, işçilere yönelik eğitimlerinin yetersizliği, çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının yerine getirilmemesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilememesi, işverenlerin daha az personel daha çok iş anlayışıyla çalışanlardan daha fazla iş talep etmesi, iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında patlamaya yol açtı" diye konuştu.
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini de söyledi.
 

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5