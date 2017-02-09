CHP'li Demir: Asıl terörist şu andaki iktidardır

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek "Şu son günlerde yaşanan olaya baktığımızda; Doğu'da nasıl ki PKK kendi halkının, kendi vatandaşlarının üzerinde gece gündüz yada yol keserek baskı kuruyorsa, terörize ediyorsa ve biz bunları hep kınamışsak şimdiye kadar ve o insanlar iki baskı altında kalmışsa bugüne kadar, şimdi Türkiye'de yaşanan bunun OHAL yasası altında yapılıyor olması gerekten üzücü. Hayır diyenler terörist diyor ya asıl terörist şu andaki iktidardır" dedi.

"AKADEMİSYENLERE YÖNELİK SALDIRILAR TÜM YURTTAŞLARA YÖNELİK BİR CEZA"

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan parlamentoda düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ila edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bugüne kadar 20 Kanun Hükmünde Kararname yayınlandığını bildirdi. Sarıhan, son yayınlanan KHK da dahil olmak üzere 102 bin 125 kamu görevlisinin meslekten ihraç edildiğini belirterek "102 bin 125 kamu görevlisi işsiz ve aşsız bırakıldı. Bu bir cezalandırmadır. Bu cezalandırmanın herhangi bir hukuki gerekçesi var mıdır? Yoktur. Bu OHAL hukukuna da uygun değildir. Ayrıca bu sayıyı en az 3 ile çarpmak lazım. Bu ceza alanını genişletmek lazım. Özelikle eğitim emekçilerine ve akademisyenlere yönelik saldırıların tüm yurttaşlara yönelik bir ceza olduğunu öğrenmek gerekir. Ben öğrenmeden yoksun bırakılıyorsam, aydınlanma olanağından yoksun bırakılıyorum demektir. Verilen ceza hepimize verilmiş olan bir cezadır. Üniversitelerin özerk olması için mücadele veriliyor. Hem eğitilen hem eğitenlerin özgür bir ortamda olması hedefleniyor. Siz şimdi baskı tehdit ve sindirme yaratıyorsunuz. Terör baskı, sindirme ve yıldırma gerçekleştirir. Şimdi devlet eliyle baskı, sindirme ve yıldırma gerçekleştiriyorsunuz. Bu bir terördür. İnsanlar kaybedecek hiçbir şeyleri kalmayınca isyana yönelirler" diye konuştu.

"ASIL TERÖRİST ŞU ANDAKİ İKTİDAR"

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir son yayınlanan KHK ile alınan kararlara tepki göstererek şöyle konuştu: "Şu son günlerde yaşanan olaya baktığımızda; Doğu'da nasıl ki PKK kendi halkının, kendi vatandaşlarının üzerinde gece gündüz yada yol keserek baskı kuruyorsa, terörize ediyorsa ve biz bunları hep kınamışsak şimdiye kadar ve o insanlar iki baskı altında kalmışsa bugüne kadar, şimdi Türkiye'de yaşanan bunun OHAL yasası altında yapılıyor olması gerekten üzücü. Hükümet uygulamalarıyla OHAL'i yada yasal bir uygulamayla insanları kendi çalışanları üzerinde terörize bir uygulama yapmamalıdır. Bunu ileri demokrasi adına yapıyor. Maalesef 15 yıldır Türkiye'de kurban ve mağdurların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bir devlet kendi vatandaşına tuzak kuramaz. Akademisyenlerimize yapılan terör uygulamasını kınıyorum. YSK' nın eşitlik ilkesini yok ediyor kararname ile. İsteyen kanal istediğini çıkarır istediği kadar. Hayır diyenler terörist diyor ya asıl terörist şu andaki iktidardır."