CHP'li Bülbül'den Turizm Bakanı Ersoy'la ilgili ciddi iddia

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, turizm ile ilgili konuştu. Bülbül’ün eleştiri oklarının hedefinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy vardı. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi hayatı sekteye uğratırken, salgından etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Aydın’ın turizm beldelerinin Kuşadası ve Didim olduğunu ifade eden

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:



“KÜÇÜK OTEL VE ESNAFA TEŞVİK DÜZENLEMESİ YAPILMALI”



“Didim ve Kuşadası’na geçen yıl 239 bin kişi gelmiş. Daha önceki yıl ise 2 milyon 300 bin kişi buraları ziyaret etmiş. Bu bölge turizm bölgesi ancak siz turizm konusunda devlet desteğini büyük şirketlere

tanıyorsunuz. Burada pansiyonlar, küçük oteller, çalışanlar, esnaf var. Turizmden yararlanan esnaf var. Onlara ne katkı sunuyorsunuz? Onlara ayrı bir teşvik düzenlemesi yapmanız lazım.”



“TURİZM BAKANI HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR VAR”



Çalışanların işsiz kaldığı, esnafın ise siftah dahi yapamadığını vurgulayan CHP’li Bülbül, “Küçük otellere ve pansiyonlara destek verilmiyor ama bizim Sayın Turizm Bakanı yine işine ve otellerine devam

ediyor. Antalya’da Marmaris’te Muğla’da, hakkında bazı otelleri aldığı konusunda ciddi iddialar var. Böyle bir mantık olabilir mi? O koltukta oturuyorsan, turizm bakanıysan, turizmle geçimini sağlayan

küçük otellerin, işletmelerin turizm amaçlı esnafın haklarını koruyacaksın.” ifadelerini kullandı.