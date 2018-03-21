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CHP'li Budak: Tarım ve hayvancılıkta çok hızlı bir çöküş yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "AKP hükümeti dışarıdan et ithal ederken, bizim üreticimiz, hayvanlarını satıp büyük şehirlere işçi olarak gitmeye mecbur bırakılıyor. Tarım ve hayvancılıkta çok hızlı bir çöküş...

CHP'li Budak: Tarım ve hayvancılıkta çok hızlı bir çöküş yaşıyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "AKP hükümeti dışarıdan et ithal ederken, bizim üreticimiz, hayvanlarını satıp büyük şehirlere işçi olarak gitmeye mecbur bırakılıyor. Tarım ve hayvancılıkta çok hızlı bir çöküş yaşıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Faik Öztrak, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Keşan'da incelemelerde bulundu. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda üretici ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen heyet, bölge sorunlarını dinledi. 15 yıl öncesine kadar tarım ve hayvancılığın en gelişmiş bölgelerinden olan Trakya'nın AK Parti iktidarıyla kaderine terk edilmiş bir hale dönüştürüldüğünü savunan Çetin Osman Budak şunları söyledi:
"Hangi üreticiyle konuştuysak kan ağlıyor. 15 yıl öncesine kadar hayvancılık ve süt üretiminde Türkiye'nin en önde gelen illeri Trakya'da yer alırken, bugün AKP iktidarının uyguladığı yanlış politikalar sonucunda hepsi perişan olmuş durumda. Küçük ve orta ölçekli üretici desteklenmek bir yana topraklarını kaybeder hale gelmiş. Borç içinde olan çiftçilerimiz bugün büyük şehirlere işçi olarak gitmeye mecbur bırakılıyor. Kiminle konuştuysak artık dayanamadığını söyledi. Çok hızlı bir çöküşle karşı karşıyayız. Bu sorun sadece Trakya'nın ya da bölgelerin değil Türkiye'nin sorunudur. Ama bununla ilgilenen yok. AKP iktidarı bu sorunları çözmek bir yana saman ithal eder hale gelmekten bile utanmıyor."

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