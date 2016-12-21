CHP'li Böke: Türkiye'nin gücünü eksik gösterecek yorumun yapılmasını doğru bulmayız

Aliye ULUSOY/ANKARA()-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Merkez’de yapılan toplantı sonrasında MYK gündemini değerlendirdi. Selin Sayek Böke konuşmasında " Büyükelçilerin öldürülmediği, öldürüldüğü zaman telaşla açıklama yapılması gerekmeyen bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu ortaya çıkmış olan tablodan Türkiye'nin gücünü eksik gösterecek hiç bir yorumun yapılmasını doğru bulmayız. Ortaya çıkmış olan tablonun sorumlusu AKP'dir " ifadelerine yer verdi.

Selin Sayek Böke, Cumhuriyet Halk Partisi’nin MYK sonrası gündemini değerlendirdi. Böke'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:" El Bab'ta 4 canımızı kaybettik. Çok kıymetli 4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride bıraktıkları sevenlerine sonsuz bir sabır diliyoruz. Sadece 10 gün içerisinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde terör saldırıları gerçekleşti. Biz 59 canımız kaybettik. Bu kayıpların acısı taptaze kalbimizdeyken bunun ağırlığı ile henüz yaşıyorken canı Türkiye Cumhuriyetine emanet olan bir Büyükelçi'nin başkentimizin göbeğinde hain bir suikast ile öldürülmesi ile yaşadığımız acı bir kez daha katlandı. Türkiye hergün yeni acılara uyanıyor. Buradan bir kez daha Sayın Büyükelçi Karlov'un ailesine Türkiye'deki Rusya Dışişleri mensuplarına ve Rus halkına başsağlığı diliyoruz. Diplomatlarını ASALA terör örgütüne kurban vermiş bir ülke olarak Rusya'nın ve Rus halkının acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Suikaste dair yaşananlar bir utanç zinciri barındırıyorlar. Türkiye kendi ülkesinde kendine emanet edilmiş bir diplomatı koruyamadı. Büyükelçi'nin katili bir polis. katilin canlı ele geçirilmesi mümkünken böyle yapılmadı. Soruşturmayı Türkiye'nin sağlıklı yürütebileceğine dair dahi bir güven oluşmuş değil. Rusya kendi ekibini gönderdi. Ortaya çıkan bu utanç zincirinin tek bir sorumlusu var AKP."

"15 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR POLİS OLMAZDI"

Selin sayek Böke,"OHAL var deyip hiç kimseye demokratik hakları kullandırılmazken cihatçı bayraklarıyla protesto yapılmasına izin verildi" dedi. Böke konuşmasını şöyle sürdürdü:" Bundan 3 gün önce Halep'te yaşananlarla ilgili insanları galeyana getirip Rusya'nın temsilciliklerinin önüne taşıdı. O temsilciliklerin önünde cihat bayrakları açıldı. OHAL var deyip hiç kimseye demokratik hakları kullandırılmazken cihatçı bayraklarıyla protesto yapılmasına izin verildi. Buna göz yumuldu. 15 yıl önce Türkiye'de böyle bir polis olmazdı. Türkiye'de bir ülkenin temsilcilikleri önünde cihat bayrağı açılması mümkün olmazdı. AKP'nin Suriye politikasının iflası dün resmileşti. Dün Rusya, İran, Türkiye arasında imzalanan anlaşma bölge halkları Suriye ve dünya için hayırlı olmuştur. Anlaşma AKP'nin yıkıcı mezhepçi Suriye politikasının başarısızlığıga uğradığının açık tescilidir. 6 yıldır Suriye'de rejimi değiştirmeyi hedeflemiş olan AKP siyaseti bugün itibariyle Suriye rejimini ayakta tutmaya söz veren bir konuma gelmiştir. Madem bizim 6 yıl önce söylediğimiz bu değişiklik yapılacaktı neden Türkiye'nin son 6 senesini, kısıtlı kaynaklarını, uluslar arası saygınlığını, bölgedeki lider ülke olma iddiasını heba ettiniz? Ne uğruna? "

"İSTATİSLİKLERLE ÇİZDİĞİNİZ PEMBE TABLOLAR KİMSENİN KARNINI DOYURMUYOR"

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, hükümete çağrıda bulunarak sendikaların dinlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Böke:"Bir kez daha hükümete buradan bir açık çağrı yapıyoruz, Sendikaları dinleyin. İnsanların ihtiyaçlarına kulaklarınızı açın. İstatisliklerle çizdiğiniz pembe tablolar kimsenin karnını doyurmuyor. İnsanlar açlığığa mahkum edilmiş. Eğer adına revizyon dediğiniz milli gelir hesaplamaları sonrasında ortaya koyduğunuz büyüme rakamlarına göre Türkiye son 4 yıl içerinde ortalama yüzde 3 değil, yüzde 6 büyüdüyse o zaman o büyümenin paydaşı olan 6 milyon asgari ücretliye o büyüme için emeğini vermiş emeklilere refah payını verin. Hemen bugün, madem Türkiye daha çok büyüdü. Madem yalnış ölçtüğünüz için insanları zorla tasarrufa itiyorsunuz, madem buna gerek yok , o zaman vatandaşı boğmaktan vazgeçin" diye konuştu .

"ORTAYA ÇIKMIŞ OLAN TABLONUN SORUMLUSU AKP'DİR"

Gazetecilerin sorularını Selin Sayek Böke konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ettiği gücü, ve esasında var olan potansiyelini diplomatik masalara taşıyabildiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Büyükelçilerin öldürülmediği, öldürüldüğü zaman telaşla açıklama yapılması gerekmeyen bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu ortaya çıkmış olan tablodan Türkiye'nin gücünü eksik gösterecek hiç bir yorumun yapılmasını doğru bulmayız. Ortaya çıkmış olan tablonun sorumlusu AKP'dir. Bu sorumluluğu Türkiye'ye değil AKP'ye yüklemenin Türkiye'ye verdiğimiz değeri yansıtması açısından da çok önemsiyoruz. Biz Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her aşamada Türkiye'nin yönetiminin bir parçası olarak bu gücü o diplomatik masaya taşımak için adımı atmaktan çekinmedik. Yine gerekirse bu adımı atarız. Diliyoruz ki bu adımın atılmasına gerek olan zafiyetler yaşanmıyor olsun o diplomatik masalarda"