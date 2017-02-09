CHP'li Böke: Referandum aydınlık günlerin başlangıcı olacak (2)

BÖKE: KHK İLE BİLİM BOMBALANDI

CHP Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ile Veli Ağbaba Hatay'ın Samandağ Belediyesi'ne alınan 26 aracın teslim törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Selin Sayek Böke, akademik personellerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesine tepki gösterdi. Üniversitelerin artık sadece boş duvarlarla çevrili mekanlar olduğunu belirten Böke şunları söyledi:

"Bir gece yarısı sinsice köşede bekletilen, korkak olduğu için bunu gündüz gözü ile yapamayanların KHK'larla bombaladığı bir demokrasi var Türkiye'de. Birkaç ay önce sizin öğretmenleriniz sadece sendikal haklarını kullandıkları için, demokrasinin ortağı oldukları için bir gecede sinsice bekletilen o kararnamelerle işlerinden ihraç ettiler. Ama onurlarını, vicdanlarını ve yarına usulca bakan ışıltılı gözlerini asla onlardan alamadılar. Daha dün bir KHK'yla Türkiye'de bilim bombalandı. Üniversiteler tamamen yok edildi. Biz biliyoruz ki, o şimdi boş kalan binalar üniversiteler değiller. O boş binalardan çıkartılmış olan aklı, vicdanı hür öğretim üyeleri artık özgür üniversitelerde, bu meydanlarda yarını inşa edeceğimiz gerçek üniversiteler için bizimle beraber hayırlı işler yapacaklar. Aksi takdirde yarınımız bugünden daha karanlık olacak."

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