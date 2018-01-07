CHP'li Böke'den kongreye alçılı fotoğrafla mesaj

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdığı için partisinin İzmir İl Kongresi'ne katılamadı.

CHP İzmir Milletvekili Böke, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yazdığı not ile sol ayağının alçılı fotoğrafını paylaştı. CHP'li Böke, mesajında, "Ayak bileğimi kırdığım için aranızda olamadım. Ama aklım ve yüreğim İzmir’de yol arkadaşlarımla birlikte. İzmir İl Kongremizin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına bizi taşıyacak bir kongre olmasını dilerim. Egemenliği Saray'dan geri alışın öncü gücü olacak örgütümüze selam olsun" dedi.

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