CHP'li Bircan'dan, Barış Koşusu'na davet edilmemelerine tepki

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, İpsala İlçesi'nde gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na davet edilmediklerini belirterek, "Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü törenleri 'katılım olmasın' diye gizli tutmuştur. İlin milletvekillerini, ulusal ve yerel basını çağırmamıştır” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 29'uncu Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında dün İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen karşılama törenine davet edilmediklerini ifade ederek, "Her sene geleneksel olarak yapılan Atamızın Selanik’teki evinden alınan toprağın Ankara’ya götürüldüğü Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu için İpsala’daki törenlere milletvekilleri çağrılmadığı. Atamızı andığımız 19 Mayıs etkinliklerinin ya yapmıyorlar ya da gözlerden uzak yaparak insanların katılımını engelliyorlar" dedi.

'SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, 'KATILIM OLMASIN' DİYE GİZLİ TUTMUŞ'

Koşuya davet edilememeleri ile ilgili sorumlular hakkında idari soruşturma açılmasını talep eden Bircan, "Federasyon yetkilileri ile konuştuk. Atatürk’ü Anma ve Barış Koşu için gereğini yapmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü bilgilendirdiklerini söylediler. İllerde yapılacak devir teslim törenleri, koşu yollarının güvenliği, il içindeki koşulara o ilden atletlerin katılımının sağlanması, sporcuların konaklamaları gibi konularda görevli olan Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü törenleri 'katılım olmasın' diye gizli tutmuştur. İlin milletvekillerini, ulusal ve yerel basını çağırmamıştır” CHP'li Bircan, öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarında yer alan ve Samsun’dan Ankara’ya yapılan Bayrak Koşusu'nun 2012 yılından beri gerçekleştirilmemesini de eleştirdi" diye konuştu.

BAKAN KILIÇ'A SORU ÖNERGESİ

Erdin Bircan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a, Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na davet edilememeleri, Samsun’dan Ankara’ya yapılan Bayrak Koşusu'nun 2012 yılından beri düzenlenmemesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a soru önergesi verdi. Bircan, “Edirne’de bu yıl 28’incisi düzenlenen Atatürk’ü Anma ve Barış Koşu ile ilgili törenlere neden İlin Milletvekilleri, ulusal ve yerel basın davet edilmemiştir? Federasyonun yazısında gereği için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazılan tören neden resmi tören programlarına uygun biçimde yapılmamıştır? Konu hakkında kimlerin ihmali vardır? İhmali olanlar hakkında idari bir soruşturma açılacak mıdır? Bakanlığınızın düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri arasından bir gelenek haline gelmiş olan Samsun’dan Ankara’ya getirilen ‘Sevgi Bayrağı’ için düzenlenen Bayrak Koşusu neden yapılamamaktadır? Bakanlığınız bu yanlıştan dönmeyi düşünmekte midir? Bakanlığınızın 19 Mayıs’ı görkemli kutlamalar yerine sönük kutlamalar yapmaktaki amacı nedir?" dedi.



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