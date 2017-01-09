CHP'li Bilgehan: Geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan gerçek gazetecilere selam olsun

ANKARA, () - CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2017'de gazetecilik Türkiye'deki en tehlikeli meslek haline geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde, karda, kışta, mermi altında, biber gazı yiyerek, ondan bundan azar işiterek, geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan ve işini iyi yapan gerçek gazetecilere selam olsun" dedi.

CHP'li Gülsün Bilgehan'ın Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

"TBMM Hükümetinin düzenli ordusunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısı olan 1. İnönü Zaferi'nin önemli sonuçlarından biri yeni kurulan Türk Devleti'nin ilk Anayasası 'Teşkilatı Esasiye'nin kabul edilmiş olmasıdır. 96 yıl önce kabul edilen anayasada, 'Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşır' deniliyordu.

Bugün, Kurtuluş Savaşının ilk zaferinin yıldönümünde, 1923'te kurulan Cumhuriyet Yönetimi'nin değiştirilip, Başkanlığa geçilerek, ülkenin tek bir kişiye teslim edilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız. 10 Ocak, demokrasimiz için de önemli bir gündür. Bu gün, Türkiye'de 60'lı yıllardan bu yana 'Çalışan Gazeteciler' günü olarak anılıyor. 2017'de gazetecilik Türkiye'deki en tehlikeli meslek haline geldi. TBMM'nin vatanın 'tek adam' yönetiminde olmayacağını ilan etmesini sağlayan ve bir savunma savaşı olan İnönü zaferinin kahramanlarını saygıyla ve minnetle anarken; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde, karda, kışta, mermi altında, biber gazı yiyerek, ondan bundan azar işiterek, geçim sıkıntısı çekerek başını dik tutan ve işini iyi yapan gerçek gazetecilere selam olsun"