CHP'li Biçer'den kadınlara 'Hayır' çağrısı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 16 Nisan referandumunda 'Evet' çıkması halinde Türk kadınının Cumhuriyet tarihinde elde ettiği tüm kazanımlarını kaybedeceğini öne sürdü.CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakini kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP'li Biçer, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalar da yaptı. Referandumda Türk kadınının Cumhuriyet tarihindeki bütün kazanımlarının oylanacağını belirten CHP'li Biçer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bu yıl farklı bir anlamı daha olduğunu dile getirerek şunları söyledi:"8 Mart'ın daha farklı bir anlamı var bu sene. Çünkü bu referandum sürecinde, 16 Nisan'da asıl oylanacak olan; kadınlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde kazandıkları bütün haklar, bütün kazanımlar! Medeni haklar, sosyal haklar ve hukuksal hakların oylanacağı bir referandum olacak. Yani bu referandumda 'evet' çıkarsa, biz bütün kazanımlarımızı, bu referandum sonucunda kaybedecek olursak, bütün millet kaybedecek ama kadınlarımız iki kere kaybedecek özellikle. Bu nedenle ve bu gerekçelerle kadınlarımıza bir kere daha seslenmek istiyorum. Kadınların gücü çok önemli. Kadınlar istemedikten sonra bu ülke de bir yaprak dahi oynayamaz. Biz bunu kanıtladık. Ne zaman kanıtladık. 15 yaş tecavüzcüsüyle evlendirilme yasasını AKP bütün gücüyle meclise getirip geçirmek istedi. İşte o zaman, Türkiye'nin her yerinden binlerce kadınlarımız meclisin kapısına geldi, gönül birliği yaptı. 'Hayır bu yasa geçmeyecek' dediler. 'Bu ülkeye karanlık gelmeyecek' dediler ve o yasa geri çekildi. Bunu kadınlar yaptı işte. Onun için diyoruz. Kadınlar rıza göstermediği sürece bu ülkede hiç bir şey olmaz. Nasıl ki Cumhuriyet kurulurken kadınlarımız hem cephede hem cephe gerisinde erkekle yan yana bu ülkeye fedakarlıkla sahip çıktılar. İşte o Cumhuriyet bugün hepimizin omuzlarında. Ve biz bütün kadınlar olarak o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bütün kadınlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Cumhuriyetimize, çocuklarımıza, aydınlık günlere özellikle kadınlarımızın sahip çıkacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyetine, çağdaş cumhuriyete, parlamenter sisteme kadınların sahip çakacağına inanıyorum" diye konuştu.

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