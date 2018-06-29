CHP'li Beko: Doğu'dan MHP'ye 2,5 milyona yakın oy çıkması mümkün değil

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - CHP'den İzmir milletvekili seçilen, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, "Doğu bölgesine en çok giden sendikacılardan biriyim. Oranın yapısını iyi bilenlerden biriyim. MHP'ye 2,5 milyona yakın oy çıkması, bana göre mümkün değil. O bölgede korucular var, polisler var, ordu var bir de aşiretler var. Tamamını toplasanız 500 binden fazla oy alamazsınız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Beko, Çeşme'ye gelerek, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ile Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Beko'yu İlçe Başkanı Oran, yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı. Beko'ya 24 Haziran seçimlerinde Çeşme'deki oy dağılımı hakkında bilgi veren Oran, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 65, milletvekili genel seçiminde ise yüzde 53 oy oranıyla CHP'nin, Çeşme'de en güçlü parti olma özelliğini koruduğunu söyledi. Beko ise değerlendirmenin ardından Oran ile birlikte Çeşme Belediyesi'ne geçerek, Başkan Muhittin Dalgıç'ı makamında ziyaret etti.

'BANA GÖRE SEÇİMDE ŞAİBE VAR'

Kani Beko, ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinde CHP İlçe Örgütü ve Belediye Meclis üyeleriyle beraber gösterilen başarı dolayısıyla Başkan Dalgıç'a teşekkür etti. Beko, "Her ne kadar bu mücadeleyi azimle kararlı bir şekilde verdiysek de karşılığını alamadık. 24 Haziran'da demokratik bir seçim olmadı. OHAL koşullarında yapılan seçimlerde, bütün bakanlıklar ve AKP'li birçok belediye başkanı, AKP'nin militanları gibi çalıştılar. Normal bir seçim olmadı. Benim ziyaret ettiğim birçok bölgede bunlar yaşandı. Dolayısıyla seçim sonuçlarına baktığımızda da bana göre seçimde şaibe var. Ben Doğu bölgesine en çok giden sendikacılardan biriyim. Oranın yapısını iyi bilenlerden biriyim. MHP'ye 2,5 milyona yakın oy çıkması, bana göre mümkün değil. O bölgede, bir; korucular var, iki; polisler var, üç; ordu var bir de aşiretler var. Tamamını toplasanız 500 binden fazla oy alamazsınız" diye konuştu.

'KIRGINLIKLARI BIRAKIP, YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANMAMIZ GEREK'

Seçimlerin öyle ya da böyle bittiğini kaydeden Beko, "Önümüzde yerel seçimler var. Parti içi kırgınlıkları bir kenara bırakmamız gerekir. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı şimdiden mutlaka yapmamız gerekir. Demokratik kitle örgütleriyle meslek odalarıyla siyasi parti temsilcilerimizle sendikalarımızla muhtarlarla halkımızla görüşerek, konuşarak, önümüzdeki yerel seçimlere hazırlık yapmamız gerekir" dedi.

Seçim öncesi Çeşme'yi ziyaret ederek, parti yöneticileri ve partililerle birlikte sokak sokak dolaştıklarını vurgulayan CHP'li Beko, "İşçileri, esnafı, vatandaşları ziyaret ettik. Yaptığınız katkılardan dolayı başta İlçe Başkanımız Ekrem Oran'a ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ, MAALESEF BU SEÇİMİN SONUCUNDA BAŞLADI'

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç ise "Demokrasiye inanıyorsak seçim sonuçlarını kabul etmemiz gerekir. Demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. 24 Haziran'da yapılan rejim değişikliğiydi. Rejim değişikliği, maalesef bu seçimin sonucunda başladı. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler de gerçekten önemli. Yerel seçimlere odaklanmamız gerekiyor. Parti içindeki kıpırdanmaların zamanı değil. Çok fazla umutlandığımız bir seçimdi. Seçimin ikinci tura kalacağı beklentisi içindeydik. Olmadı. Şimdi yerel seçimler için hazırlanmamız gerekiyor" dedi.



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