CHP'li Bekaroğlu: Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır

ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından, "YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır" dedi.
ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından, "YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır" dedi.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:57
ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından, "YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır" dedi.
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