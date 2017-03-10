CHP'li Bekaroğlu: Tek başına savaşa karar verecek bir insan kabul edilemez

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Berakoğlu, 16 Nisan’da yapılacak referandumda ‘evet’ çıkması durumunda Türkiye’nin tek adam rejimine geçeceğini belirterek, "Tek başına savaşa karar verecek bir insan. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı ziyaretinde, Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş ile basın açıklaması yaptı. Bekaroğlu, 16 Nisan’da oylanacak olan 18 maddenin gerçek anlamda demokratik bir başkanlık sistemi olmadığını söyledi. CHP olarak parlamenter demokratik sistemden yana olduklarını belirten Bekaroğlu, şöyle konuştu:"17 Nisan’da ‘hayır’ çıkarsa bu karamsarlık dağılır. Türkiye’de olumlu, iyimser bir hava eser. Bu her şeyi etkiler. Meclis çalışmalarını, siyasi partiler arasındaki ilişkileri, toplumsal gruplar arasındaki ilişkileri olumlu olarak etkiler. Ekonomiyi olumlu olarak etkiler. Türkiye yeniden başlama şansı elde eder. Eğer ‘evet’ çıkarsa umarım çıkmayacak, Türkiye bir tek adam rejimine geçer. ‘Evet’ çıkması demek Türkiye’nin bütün kuruluşları yeniden yapılandırılacak. Ve bu 18 maddenin içinde bu yapılandırmayı tek başına Cumhurbaşkanının kararnameleriyle yapacağı yazılıdır. Bu bir maceradır. Türkiye problemli bir noktaya girer. Ama kıyamet filan da değildir. Her şeyin sonu da değildir. Bu millet deli gömleğini asla giymez. Bir baskı rejimini, tek adam rejimini asla onaylamaz."'Evet' çıkması durumunda ciddi bedeller ödemek zorunda kalabileceklerini söyleyen Bekaroğlu, "Tek başına savaşa karar verecek bir insan. Bu kabul edilebilir bir şey değil. ‘18 yaşında milletvekili olacak, onları askerlikten de muaf tutacağız’ diyen Ankara’daki beyler, genel başkanımızın ifadesiyle karar alacaklar. Rizeli, Zonguldaklı, Edirneli, İzmirli, Kütahyalı gençler iş olmadığından dolayı mecburen sözleşmeli uzman er-erbaş olacaklar ve onlar gidecekler oralarda ölecekler. Bir gün diyor ‘Biz El Bab’a kadar indik.’ Ertesi gün Trump’la görüşüyor ‘Hedefimiz Rakka’ diyor. Rakka dediğimiz yer El Bab’dan 200 kilometre uzaktadır. Dağlardan, ateş çemberinden geçip gidecekler Mehmetçiklerimiz oraya. Niye gidecek? Ne işimiz var orada, niye öleceğiz orada? Böyle bir şey olmaz. Biz Mehmedimizi dışarıya ihraç edilecek asker yaptırmayız. Bu millet bunu yaptırmaz" diye konuştu.

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