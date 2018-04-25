Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

CHP'li Bekaroğlu: Akşener, tahmin ediyorum 'büyük ittifak'a razı olacak

Nursima KESKİN/ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek...

CHP'li Bekaroğlu: Akşener, tahmin ediyorum 'büyük ittifak'a razı olacak

Nursima KESKİN/ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerin seviyesinin düştüğünü belirterek, algı operasyonu yapıldığını savundu. Hükümetin 'İktidarda kalmazsak yok olacağız’ endişesi taşıdığını ileri süren CHP'li Bekaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Onlar gibi davranmayacağız. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlar bizim siyasi rakiplerimiz; biz fikirlerimizi anlatacağız, onlar da anlatsınlar, bölmesinler. Biz 'büyük ittifak'ta ısrar istiyoruz, 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak. Bu ittifak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu tuzağı bozacak. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu alacağız öncelikle" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314