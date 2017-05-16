CHP'li  Bayır: Farklı gerekçelerle ülkenin dört bir yanında 19 Mayıs kutlamaları engelleniyor buna göz yummamız beklenmesin

"Ne yaparsanız yapın, gençlerin ve bizlerin içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini yok edemeyeceksiniz"



ANKARA () - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 19 Mayıs kutlamalarının iptal edilmesine ilişkin, "Farklı gerekçelerle ülkenin dört bir yanında 19 Mayıs kutlamalarını engelliyor. Ülkemizin ulusal kurtuluş savaşını kazanan büyük önderin, gençlere armağan ettiği Cumhuriyetin kurtuluşunun başlangıcı olan bayramımızı engelliyor. Kimse buna bizden göz yummamızı beklemesin. Ne yaparsanız yapın, gençlerin ve bizlerin içimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini yok edemeyeceksiniz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 19 Mayıs kutlamalarının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bayır açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "30 Nisan 2016 tarihinde Kut-ül Amare zaferinin 100. Yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tarihimizi 1919'dan başlatan tarih anlayışını reddediyorum' diyerek önümüzdeki yıllarda 19 Mayıs'ın yasaklanacağının sinyalini vermişti. Topluma bunu direkt açıklamasından tepki alacağını düşünüyor olmalı ki, 15 yıllık uygulamalarında sistemli bir biçimde Cumhuriyet ve kazanımlarını ortadan kaldıranlar, Mustafa Kemal Atatürk'e son zamanlarda yapılan saldırılara gözlerini ve kulaklarını tıkayanlar, göstermelik olarak Atatürk'ün adını kullanmaktadırlar. Oysa, söyledikleriyle uygulamalarının çeliştiği çok aşikardır. Örneğin; İzmir Bayındır'da bir İmam Hatip lisesinin düzenlediği etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmaması bir yana, ne bir Türk bayrağı ne de Atatürk resmi dahi asılmadı. Farklı gerekçelerle ülkenin dört bir yanında 19 Mayıs kutlamalarını engelliyor. Bugün 19 Mayıs kutlamalarını farklı gerekçelere dayandırarak iptal eden Vali ve Kaymakamlar daha 1 hafta önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla, 3 gün süren Etnospor kültür festivaline izin verirken, Ülkemizin ulusal kurtuluş savaşını kazanan büyük önderin, gençlere armağan ettiği Cumhuriyetin kurtuluşunun başlangıcı olan bayramımızı engelliyor. Bu konu geçiştirilecek bir konu değildir. Kimse buna bizden göz yummamızı beklemesin. Ne yaparsanız yapın, gençlerin ve bizlerin içimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini yok edemeyeceksiniz."



