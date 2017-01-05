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CHP'li Bayır'dan 'Hastanede manevi destek' sorusu

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü' ile hastanelere din görevlileri atanarak, birçok...

CHP'li Bayır'dan 'Hastanede manevi destek' sorusu

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü' ile hastanelere din görevlileri atanarak, birçok ilde uygulamaya konulan 'Manevi Destek' projesini TBMM'ye taşıdı.
Tacettin Bayır, projenin 'Pilot iller' olarak belirlenen Ankara, İstanbul, Erzurum, Kayseri, Samsun ve Ordu'daki 12 sağlık tesisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli 20 din görevlisi tarafından hastalara manevi destek verilmesi amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Projenin İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi birçok hastanede uygulanmaya başlandığı haberlerinin basına yansıdığını kaydeden Bayır, önergesinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
"Din görevlileri hangi eğitimden geçmişlerdir? Hastaya moral verme aşamasında ne gibi bir yol izlenmektedir? Hastalara neler anlatılmaktadır? Bu zamana kadar 'Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü' ile kaç hastanede, kaç din görevlisi tarafından, kaç hastaya moral desteği sağlanmıştır? Farklı inanışa, dile mensup hastalara da manevi moral verilmekte midir? Farklı dine mensup hastanın inandığı dine ait din görevlisinden manevi moral destek istemesi halinde, ne yapılacaktır? Din görevlilerinin hastanelere yerleştirilmek istenmesi, hükümetin 2023 hedeflerinden birini mi oluşturmaktadır?"

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