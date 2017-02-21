Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

CHP'li Balbay: Sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir

 ANKARA, () - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Balbay, "Bir ülkede eğer sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa...

CHP'li Balbay: Sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir

 ANKARA, () - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Balbay, "Bir ülkede eğer sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir" dedi.

CHP'li Mustafa Balbay, İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Müjdat Gezen'i kundaklama olayından sonra yaptığı açıklamadan dolayı kutlayan CHP'li Balbay, şunları söyledi:

"İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı, ateşe verildi. Bir ülkede eğer sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir. Türkiye'nin geleceği Müjdat Gezen 'in ve onun gibi sanata inanan, aydınlığa inanan insanların elindedir. Eğer bir ülkede mizaha saldırı başlamışsa o ülkede yönetim çok gülünç duruma düşmüş demektir, ülkeyi yönetemez hâle gelmiş, mizaha karşı aciz duruma düşmüş demektir. Bugün Müjdat Gezen'e yapılan saldırı akıllarda geçmişteki benzer saldırı dönemlerini çağrıştırmıştır. Ancak ülkeyi yönetenlerin bundan rahatsız olmaması en az saldırı kadar ürkütücüdür. Müjdat Gezen'i bir kez daha sözlerinden dolayı selamlıyorum ve kutluyorum"

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.