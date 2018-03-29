CHP'li Bakan, kanserojen oyuncakları Meclis gündemine taşıdı

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen, çoğunun kanserojen olduğu iddia edilen oyuncaklarla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakan, "Milyonlarca çocuğun sağlığını yakından ilgilendiren oyuncaklarla ilgili hükümetten acil açıklama bekliyoruz" dedi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, Çin'den aldıkları, piyasa değeri en az 2,5 milyon TL olduğu belirtilen 2 TIR dolusu oyuncağı, İran üzerinden Türkiye’ye getiren kaçakçılık çetesinin üyelerini yakaladı. Çocukların zehirlenmesine yol açabilecek, gümrük kaçağı 25 bin oyuncak ele geçirildi. Kaçak oyuncakların çocuklarda kansere, kısırlığa, üreme bozukluğuna ve sinir sistemi bozukluklarına yol açan ‘azo boyar’ maddeler, fitalat ve ağır metallerden hangilerini içerdiğinin tespit edileceği duyuruldu. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Bakan, Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Bakan'ın önergesinde yer alan sorular, şöyle:

"İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir mahallede park edilmiş haldeki tırlardan ele geçirilen 2.5 milyon TL değerindeki 25 bin kaçak oyuncağın ‘azo boyar’ maddeler, fitalat ve ağır metallerden hangilerini içerip içermediğine ilişkin bilimsel araştırma çalışmaları başlamış mıdır?

Araştırmalar ne aşamadadır? Kaçakçılık çetesi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan kişilerin daha evvel Türkiye’ye kaçak yollarla oyuncak sokup, bu oyuncakları piyasaya sürülüp sürülmediğine ilişkin bir araştırma yapılacak mıdır? Eğer piyasaya sürülmüş kaçak ve kanserojen olması yüksek oyuncaklar varsa nerelerde satışta olduğu nasıl tespit edilecektir?

İstanbul’da ele geçirilen ‘azo boyar’ maddeler, fitalat ve ağır metaller içeren oyuncakların Türkiye’ye girişinde ihmali olanlar tespit edilmiş midir? Sorumlular hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Yapılan yıllık denetimlerde (2017 yılı için) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’nin gereklerini yerine getirmemek suretiyle oyuncak üreten ve/veya satan kaç şirket tespit edilmiştir? Bu oyuncak üreticisi ve/veya satıcısı şirketlerin listesi nedir?

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’nin gereklerine uygun ürün üretmeyen ve/veya satmayan söz konusu şirketlere hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır? İç piyasada gerçekleştirilen denetimlerde imalatçı ve satıcı olmak üzere kaç oyuncakçıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği şartlarını yerine getirmemesi sebebiyle cezai yaptırım uygulanmıştır? Uygulanan toplam cezai yaptırım ne kadardır?

2002 yılından 2018 Mart tarihine kadar yıllar bazında olmak üzere kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen kaç adet oyuncak ve hediyelik eşya yakalanmıştır? Bunların kaçında kanserojen olduğu tespit edilmiştir?

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