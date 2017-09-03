CHP'li Atıcı: Yiğitseniz 'Bu ülkede alkol yasaktır' deyin

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Turizm Meslek Liseleri'nde 'Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama' dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi.

İktidarın iyi niyetli olmadığını, halka doğruları söylemediğini ve dini siyasete alet ettiğini savunan CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Eğer hakikaten yiğitseniz, delikanlıysanız, öyle 'Silifke'de yasakladım, falanca yerde yasakladım' demeyin. Çıkın yiğitseniz deyin ki 'Bu ülkede alkol yasaktır'. Eğer diyemiyorsanız arkadan dolaşmayın. Yüce dinimizin alkol ile ilgili getirdiği kısıtlamaları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben hekim olarak alkolün zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini biliyorum. Ancak dinimizi kullanarak ya da kendi siyasi görüşünüzü kullanarak, birkaç tane daha oy elde etmek ya da mevcut oyları tutabilmek için böyle manevralar yapmayın. Çıkın yiğitçe yasakladık deyin ya da oturun oturduğunuz yerde" dedi.

Atılan her adımın dinin gerekleri değil sadece siyasi rant uğruna yapıldığını kaydeden Atıcı, "Bu ülkeye yabancı turistler, Hıristiyanlar, Museviler, inançsızlar geliyor. Bizim insanımız buradan para kazanıyor. Bu gibi uygulamaları yaparken halkımızı da düşünün. El birliği ile halkımızın alkol kullanmasının yanlış ve zararlı zararlı olduğunu söyleyelim. Alkolü savunacak halim yok ama insanlar özgür iradeleriyle alkol almak istiyorsa, alkolün hazırlanma şeklini de bu barmenler, otelcilik meslek lisesine giden çocuklar elbette öğrenmeliler, bu hizmeti sunmalılar. Dini hassasiyetleri üzerinden oy devşirmeye çalışmayalım. Halkımız bunları yutmuyor" diye konuştu.



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