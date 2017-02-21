CHP'li Atıcı: Yargıyı bir tek kişinin eline vermiş olacağız

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Referandumda 'Evet' dersek, 80 milyondan toplanan vergileri, bir tek kişi bütçelendirecek. 'Evet' dersek, Türkiye'deki yargıyı bir tek kişinin eline vermiş olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, anayasa değişliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi yaptığı bilgilendirme gezilerini Bingöl'le sürdürdü. CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Atıcı, anketlerde 'Hayır'ın önde olduğunu söyleyerek, "Referandumda 'Evet' çıkması halinde anayasa değişikliği 2019 yılında yürürlüğe girecek. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla il il, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Gezmeye de devam edeceğiz, onlara işin gerçeğini anlatacağız" dedi. Atıcı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, hatta AKP'nin milletvekilleri diyorlar ki 'Evet deyin, terör bitsin, ekonomi düzelsin, işsizlik bitsin, memleket şaha kalksın, uçsun, yeniden bir diriliş olsun.' Diyelim ki doğru söylüyorlar. Diyelim ki halkımız bunlara inandı ve 'Evet' oyu verdi. Bu anayasa değişikliği ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 yılında. En önemli budur. Eğer yeninden dirileceksek, neden 2019'u bekleyeceğiz? Terör bitecekse, neden 2019'u bekliyoruz. Vatandaş 'Evet' demiş, ertesi gün girsin yürürlüğe bu uygulama? Bizim reçetemiz buysa, ilacımız buysa, neden 2.5 sene sonra bu ilacı içelim? 'Evet' dersek Cumhurbaşkanı, yani bir partinin de genel başkanı aynı zamanda hazinenin de anahtarına sahip olacak. 80 milyondan toplanan vergileri, bir tek kişi bütçelendirecek. Eğer 'Evet' dersek, Türkiye'deki yargıyı bir tek kişinin eline vermiş olacağız. Anayasa Mahkemesi, yani bakanları, başbakanları, yargılamakla yükümlü olan Yüce Divan, 15 kişiden oluşuyor. Eğer 'Evet' derseniz, bu divanın 15 üyesinden 12'sini bir partinin başkanı belirleyecek."

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