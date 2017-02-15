CHP'li Atıcı: 'Hayır' diyenlere 'terörist' denilmesi bizi incitiyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak'ta, "baskıyı giderek artırıyorlar. 'Hayır diyenler terörist, şeytan, FETÖ'cü' denilmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 16 Nisan günü yapılacak referandumda sandık güvenliği çalışmalarını başlatmak üzere Şırnak'a geldi. CHP Şırnak İl Başkanlığı önünde partililere hitap eden Atıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde halk, bütün ülkeyi bir tek adama emanet etmeme yönünde bir fikir birliğine vardı. Gençler, kadınlar büyük çoğunlukta 'Hayır' diyor. İktidar bunun farkında. Bunun farkında olduğu için de çok güçlü bir şekilde millete 'Evet' dedirtmek için çabalar sarf ediyor. Bütün televizyonlarda tarafsız olması gereken, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, valiler, rektörler, devlet memurları, devlet imkanları hepsi seferber olmuşlar millete 'Evet' dedirtmek istiyorlar. Milletimiz bir türlü 'Evet' demiyor. Bunun farkında oldukları için baskıyı giderek artırıyorlar. Olağanüstü Hal koşullarında bir seçim yapmaya çalışıyorlar. Halkımız da bundan rahatsız. 'Hayır diyenler terörist, şeytan, vay bunlar FETÖ'cülerle ortak iş yapıyor' denilmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor."



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