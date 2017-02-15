Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi

CHP'li Atıcı: 'Hayır' diyenlere 'terörist' denilmesi bizi incitiyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak'ta, "baskıyı giderek artırıyorlar. 'Hayır diyenler terörist, şeytan, FETÖ'cü' denilmesini istemiyoruz. Bunlar...

CHP'li Atıcı: 'Hayır' diyenlere 'terörist' denilmesi bizi incitiyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak'ta, "baskıyı giderek artırıyorlar. 'Hayır diyenler terörist, şeytan, FETÖ'cü' denilmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 16 Nisan günü yapılacak referandumda sandık güvenliği çalışmalarını başlatmak üzere Şırnak'a geldi. CHP Şırnak İl Başkanlığı önünde partililere hitap eden Atıcı, şöyle konuştu:
"Türkiye genelinde halk, bütün ülkeyi bir tek adama emanet etmeme yönünde bir fikir birliğine vardı. Gençler, kadınlar büyük çoğunlukta 'Hayır' diyor. İktidar bunun farkında. Bunun farkında olduğu için de çok güçlü bir şekilde millete 'Evet' dedirtmek için çabalar sarf ediyor. Bütün televizyonlarda tarafsız olması gereken, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, valiler, rektörler, devlet memurları, devlet imkanları hepsi seferber olmuşlar millete 'Evet' dedirtmek istiyorlar. Milletimiz bir türlü 'Evet' demiyor. Bunun farkında oldukları için baskıyı giderek artırıyorlar. Olağanüstü Hal koşullarında bir seçim yapmaya çalışıyorlar. Halkımız da bundan rahatsız. 'Hayır diyenler terörist, şeytan, vay bunlar FETÖ'cülerle ortak iş yapıyor' denilmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.