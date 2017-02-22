CHP'li Atıcı: 'Evet' diyenle 'Hayır' diyeni ayrıştırmak en büyük yanlış

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, "En büyük yanlış 'Evet' diyenle 'Hayır' diyeni birbirinden ayrıştırmaktır. 'Evet' demeyi düşünenler de bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır, 'Hayır' demeyi düşünenler de" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Muş’ta CHP il başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Aytuğ Atıcı, Anayasa referandumunda niçin 'Hayır' dediklerini anlattı. Sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Atıcı, "16 Nisan’da şu soruyu sorun halkımıza; 'Madem ki terör bitecek, ekonomi düzelecek, işsizlik bitecek. Bu değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek. Niye 2.5 sene bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girsin. Neden 2019’u bekliyoruz?' Çünkü reçetenin bu olmadığını onlar da biliyor. Yani bu işin samimi olarak terörü bitirmeyeceğini onlar da biliyor. Düzeltecek olsa onlar 2.5 sene beklerler mi? Onlar bu ülkeyi sevmiyorlar mı? Seviyorlar. En az benim kadar seviyorlar" dedi. Atıcı, şöyle devam etti:

"En büyük yanlış ise 'Evet' diyenle 'Hayır' diyeni birbirinden ayrıştırmaktır. 'Evet' demeyi düşünenler de bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır, 'Hayır' demeyi düşünenler de. Herkes bu ülkede iyi şeyler olsun istiyor. Konu parti konusu değil konu devlet, cumhuriyet, ülke konusu ise demokratik Cumhuriyeti isteyen ve tek adama rejimine karşı olan herkes el ele verecek. O yüzden Ak Parti içerisinde Cumhuriyetini seven, tek adam rejiminden endişeleri olan insanlarla konuşacağız. HDP ile diğer bütün partilerle konuşacağız. Onlara ülkeyi bir tek adama teslim etmeyelim, vermeyelim, hayır diyelim sonra herkes kendi partisine devam edebilir."

FETÖ soruşturması ile ilgili olarak Aytuğ Atıcı, iktidarın açılışını yaptıkları okullara, bankalara gidenleri, sendikalara üye olanları hapse attığını savundu. "Teröristleri içeri almayın, teröristlerle mücadele etmeyin" demediklerini vurgu yapan Atıcı, "FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? ByLock kullanan siyasetçi nerede? Bir tane milletvekili yok mu? Buna kim inanır. Kuyruğa girip fotoğraf çektiren, sanki kutsal mekana gidiyormuş gibi giden insanlar yargılanmadılar. Bunların gücü garibana yetti" dedi.

HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Atıcı, "Mahkeme ne zaman onaylamış bu kararı Eylül’de. Mahkeme onaylamış meclise göndermiş. Bekleteceksin bir kenarda ne zaman işine yarayacak o zaman çıkaracaksın ortaya. Etik bir davranış olamaz" diye konuştu.

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