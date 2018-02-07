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CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

KAYSERİ, (- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti'nin geçmişte orduya, istihbarata FETÖ’nün imamlarını atadığını iddia ededek, “AKP’nin genel müdür olan, müsteşar olan, daire başkanı olan imamları var. Ama Kayseri Tomarza’nın...

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

KAYSERİ, (- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti'nin geçmişte orduya, istihbarata FETÖ’nün imamlarını atadığını iddia ededek, “AKP’nin genel müdür olan, müsteşar olan, daire başkanı olan imamları var. Ama Kayseri Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi’nin 4 tane camisi var ama cenaze namazı kıldıracak bir tane imamı yok” dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM’de söz alarak Tomarza ilçesinin sorunlarını gündeme taşıdı. Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi'nde 4 caminin de imamının olmadığına dikkat çeken Arık, “Orduda, istihbaratta, devletin her kademesinde FETÖ’nün imamları var. AKP’nin genel müdür olan, müsteşar olan, daire başkanı olan imamları var. Ama Kayseri Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi’nin 4 tane camisi var ama cenaze namazı kıldıracak bir tane imamı yok. Tomarza ilçemizin tek derdi bu da değil. Tomarza’nın Tatar, Güzelce, Melikviran, Avşar Söğütlü mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız perişan. Başlarına bir iş gelse kimsenin haberi olmaz. Çünkü bir aydır sabit telefonları çalışmıyor, baz istasyonu olmadığı için cep telefonu kullanamıyorlar. Adeta dünyadan kopuk yaşıyorlar. Buradan iktidara sesleniyorum: Size oy veren, oy verdikten sonra unuttuğunuz Tomarzalı hemşerilerimin sorunlarını bir an önce çözün” dedi.

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