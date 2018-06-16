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CHP'li Arık: Bu bayram atanamayan öğretmenlerin bayramı olsun

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenledi.  Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partisinin il teşkilatının düzenlediği bayramlaşmada  “Kimilerin çocukları trilyonlara ‘birkaç kuruş’ derken, benim...

CHP'li Arık: Bu bayram atanamayan öğretmenlerin bayramı olsun
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenledi.  Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partisinin il teşkilatının düzenlediği bayramlaşmada  “Kimilerin çocukları trilyonlara ‘birkaç kuruş’ derken, benim atanamayan öğretmenlerim var. Bu bayram onların olsun” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),  Kayseri İl teşkilatı, Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü bayramlaşma programı düzenlendi. Parti binasını önünde yapılan bayramlaşmaya partililerin yanı sıra milletvekili adayları ve vatandaşlar da katıldı. Bayramlaşmada  konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, bayramların sevgi, saygının perçinlendiği günler olduğunu belirterek, “Yaşadığımız bu zor süreçte birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız” dedi. Daha sonra konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise öncelikle şehit ailelerinin bayramını kutladı. Arık,”Öncelikle bu vatan için ülkemizin birlik ve bütünlüğü için gencecik çocuklarını kara toprağa veren şehit ailelerin bayramını kutluyorum, ellerinden öpüyorum” diye konuştu. Konuşmasında 80 milyonun kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşadığı günleri umut ettiklerini dile getiren Arık, şunları söyledi:
“Anaların çocukları için çöpten ekmek toplamadığı, ben geçinemiyorum, ben açım, işsizim diye kendilerini yakmadığı, herkesin işinin, aşının olduğu nice bayramları hep birlikte yaşamak istiyoruz. Kimilerin çocukları trilyonlara ‘birkaç kuruş’ derken, benim atanamayan öğretmenlerim var. Bu bayram onların olsun. İnşallah 24 Haziran’dan sonra 25 Haziran sabahı herkesin Cumhurbaşkanı olan Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve herkes birbirine kardeşçe sarılacak ve  nice bayramlar birlikte olacağız”. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar birbirleri ile bayramlaştı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

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