CHP'li Arık: 17 Nisan'da Türkiye 'Hayır'lı bir sabaha uyanacak

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 'Millet referandumu anlamadı' diyenlerin milletin aklıyla dalga geçtiğini belirterek, ''Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın 16 Nisan tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliğini çok iyi anladığını gördük. 17 Nisan'da Türkiye, 'hayır'lı bir sabaha uyanacak'' dedi.



CHP Kayseri Milletvekili Arık, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu için Kayseri'nin ilçelerinde gezilerine başladı. Akkışla, Sarıoğlan ve Develi ilçelerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Arık, “Devletimiz 16 Nisan tarihinde bizden iki seçenekli bir seçim yapmamızı istiyor. Bu seçimde ‘Evet’ diyen de ‘Hayır’ diyen de bizim vatandaşımız. Her iki karara da saygımız var. Ama birileri neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatamadıkları için çirkin yalanlara sarılarak ‘Hayır’ diyen yurttaşlarımızı teröristlerle yan yana anma saygısızlığını gösteriyor. Bu çirkin yalanlar, halkta karşılığını bulmadığı için de geri adım atmak zorunda kaldı. 16 Nisan’da yapılacak olan seçim bir parti seçimi değil. 16 Nisan’da yurttaşlarımız demokrasi ile tek adamlık arasında bir tercih yapacak” diye konuştu.



MİLLETİMİZ GAYET GÜZEL ANLADI



'Millet referandumu anlamadı' diyenlerin milletin olayı tüm çıplaklığı ile görmesinden rahatsız olanlar olduğunu ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Milletimiz 16 Nisan tarihinde neden sandık başına gideceğini gayet güzel anladı. İşte bu durum demokrasiyi rafa kaldırıp, bir milletin kaderini bir kişiye teslim etmek isteyenleri rahatsız ediyor. O yüzden de adeta milletin aklı ile dalga geçercesine milletin anlamadığını söylüyor. Gittiğimiz her yerde 16 Nisan tarihinde referanduma evet diyeceğini belirten vatandaşlarımız da oluyor. Ancak vatandaşlarımızın büyük bölümü bunun bir parti meselesi olmadığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması için ‘Hayır’ diyeceklerini açıklıyor. Aslında biz vatandaşlarımıza değil vatandaşlar bize neden hayır denmesi gerektiğini anlatıyor. İşsiz kardeşimiz gelip, 15 yıldır tek başına işsizliğe çözüm üretemeyenlerin başkanlık gelince de kendi sorununu çözemeyeceğini anlatıyor. Bir vatandaşımız gelip, '15 yıldır terörü bitiremeyenler başkanlık gelince terörü nasıl bitirecek?' diye soruyor. Bir başka vatandaşımız, 'Her istediklerini yaptılar. Terörü, işsizliği, yoksulluğu bitirmek istediler de meclis mi engel oldu?' diye tepkisini dile getiriyor. Özetle bu değişikliğin milletin sorunlarını çözmeyeceğini, aksine Türkiye’yi uçuruma sürükleyeceğini biliyorlar ve bunu yüksek sesle haykırıyorlar. Ben inanıyorum ki Türkiye, 17 Nisan sabahı 'Hayır'lı bir sabaha uyanacak.''