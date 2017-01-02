CHP'li Altıok: Laikliği savunmak suç mudur?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede, "Türkiye'de laikliği savunmak suç mudur? Laiklik konulu kahvehane toplantıları gerçekleştirmek suç mudur?" diye sordu.

CHP'nin İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede, ilk olarak, yılbaşında İstanbul Ortaköy'deki silahlı terör eylemi öncesi ve sonrasında sosyal medyada yapılan laiklik karşıtı paylaşımlara dikkat çekti. Altıok, "Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen terör eylemi sonucu 39 insan öldürülmüş, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 69 insan yaralanmıştır. Göz göre göre gelen bu katliam ve bu katliamın ardından buna övgüler dizen sosyal medya hesapları görülmüştür. İsimsiz, anonim onlarca hesabın dışında kendisine 'gazeteciyim' diyen kimi isimlerin de daha katliamdan birkaç saat evvel yılbaşı kutlayanları hedef gösterdiğine tanıklık edilmiştir" dedi. 'LAİKLİK KONULU KAHVEHANE TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRMEK SUÇ MUDUR?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, Türkiye'de laikliği savunmanın suç olup olmadığı yönündeki sorusunun yanısıra şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de laikliği savunmak suç mudur? Laiklik konulu kahvehane toplantıları gerçekleştirmek suç mudur? Okmeydanı'nda Halkevleri üyelerinin yaptıkları laiklik konulu açıklamada suç unsuru bulunan ifadeler hangileridir? İçişleri Bakanlığı resmi hesabından böylesine provokatif bir paylaşımda bulunan, toplumu dindar-laik eksende ayrışmaya ve çatışmaya yönlendiren, toplumun bir kesimini bizzat Bakanlığın attığı tweetten dolayı rencide eden bu skandal paylaşımı gerçekleştiren görevliler hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü hesapları ve mailleri aracılığıyla bugüne kadar kaç sosyal medya hesabı ve paylaşımı hakkında ihbar alınmıştır? Bunların kaçı, hangi terör örgütleriyle ve terör eylemleriyle ilgilidir? Bunların kaçıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır? İçişleri Bakanlığı sosyal medyada cihatçı paylaşımlar eşliğinde laikleri, Alevileri, Atatürkçüleri, solcuları hedef gösteren, tehdit eden kaç sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem başlatmıştır? Bu soruşturmaların sonucunda kaç kişi ceza almıştır? İçişleri Bakanlığı tarafından Ortaköy'deki vahşi terör eyleminden sonra, bu terör eylemini ve teröristi öven sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili işlem başlatılmış mıdır?"



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