Nursima KESKİN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay’ın tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusunu reddetmesini eleştirerek "Türkiye’de artık anayasa yoktur. Türkiye’de artık Saray yargısı eliyle orman kanunları geçerlidir" dedi.
CHP'li Altay: Türkiye'de artık anayasa yoktur (1)
Nursima KESKİN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay’ın tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusunu reddetmesini eleştirerek "Türkiye’de artık anayasa yoktur. Türkiye’de artık Saray yargısı eliyle...
20 Temmuz 2018 Cuma 16:48
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