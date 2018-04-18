ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...

CHP'li Altay: Mübarek bir iş daha yapıp, toplumu beladan kurtaracağız

Nursima KESKİN/ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceği açıklamasına ilişkin "Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor. Mübarek aydan sonra bir mübarek iş...

CHP'li Altay: Mübarek bir iş daha yapıp, toplumu beladan kurtaracağız

Nursima KESKİN/ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceği açıklamasına ilişkin "Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor. Mübarek aydan sonra bir mübarek iş daha yapacağız. Toplumu bir beladan kurtaracağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran Pazar günü erken seçim yapılmasına karar verdiklerini duyurmasının ardından TBMM'de açıklama yaptı. CHP'li Altay, seçim tarihinin 24 Haziran olmasında fayda olduğunu belirterek, "Söz konusu Erdoğan'ın hırsıysa hiçbirinin önemi yok Türkiye'de. Çocuklarımızın durumunu ayrı tutarsak 24 Haziran olmasında büyük fayda var. Birincisi zaten çok kırılgan, pert olmuş ekonomi var. 5 aylık seçim belirsizliği ekonomiyi daha da allak bullak eder. Bu da milletimize yansır. Milletin zarar görmemesi adına düşünüldüyse benim görüşüm şu. AK Parti özellikle Erdoğan, toplumun nezdinde sürekli güç, destek kaybediyor. Bir inişte. İnişi devam ederken, mevcut gücünü koruyarak muhafaza ederek, sandıktan çıkabilmeyi umut ediyor" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4- 5 ay önce erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylediğini hatırlatan Altay, "Hep birlikte yaşayarak, göreceğiz ki 24 Haziran'da Türkiye sırtındaki bu ağır yükü atacak ve yeniden demokrasi kazanacak. Genel başkanımız 4- 5 ay önce seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemişti. 24 Haziran Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor sanıyorum. Güzel olacak. Bu mübarek aydan sonra bir mübarek iş daha yapacağız. Toplumu bir beladan kurtaracağız" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314