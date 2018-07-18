CHP'li Aksünger: Halk ile CHP arasında güven problemi var

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, parti içerisinde süren olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkeyi yönetecek insanların, aşağıdan getirilmesini sağlayacak bir liyakat düzeninin acil olarak ve ciddiyetle kurulması gerekiyor. İnsanların umudu giderek azalıyor. Halk ile CHP arasında bir güven problemi var. Eğer bir değişim olmazsa yerel seçimlerde sandığa gitme oranı çok düşecek" diye konuştu. Aksünger, parti yönetiminin 24 Haziran'da ne olduğunu hâlâ anlatmadığını ve insanların kafasının karışık olduğunu savunarak, "Bunlar CHP'nin aklını fikrini yedi" dedi.

CHP içerisinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Partide kimi delegeler, kurultay yapılması için imza toplamayı sürdürürken CHP PM Üyesi Erdal Aksünger'den gelişmelerle ilgili konuştu. Aksünger, "İnsanlar değişim istiyor. Bu değişim nasıl olacak, hangi şartlarda olacak, bu önemli. Bir kişinin veya genel başkanın sadece değişmesi ile partinin değişiminin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Partinin yapısal problemlerini giderecek olan bütün önerileri ve çözümleri ortaya koyacak ve uygulayacak pratikte bir değişime ihtiyaç var" diye konuştu. CHP'de en büyük problemin iktidar refleksinin ülkeyi yönetme refleksinin önüne geçmesi olduğunu savunan Erdal Aksünger, bunu önleyebilmenin yolunun da parti politikalarını ülkeyi yönetme üzerine kurmak olduğunu kaydetti.

'İNSANLAR UMUDUNU KAYBEDECEK'

Bu kadar seçim kaybedildikten sonra özeleştiri yapmadan koltuğu korumak için 'Onu partiden atayım, kurultay yapmamayım' meselesinin çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Erdal Aksünger, halk ile CHP arasında bir güven problemi olduğunu ileri sürdü. Aksünger, şunları söyledi:

"Bu kadroların güven problemini giderebilmesinin imkanı yok. Bu durum genel başkan meselesinden çıktı, çok öteye geçti. O nedenle bu güven problemini giderebilmek için ciddi bir değişime ihtiyaç var. Parti içi demokrasiyi işletmek ayrı bir konu. Bu tek başına bir şey ifade etmez. Ama bu ülkeyi yönetecek insanların vitrinde olması gerekiyor. Ülkeyi yönetecek insanların da aşağıdan getirilmesini sağlayacak bir liyakat düzeninin acil olarak ve ciddiyetle kurulması gerekiyor. Türkiye'nin şartlarına baktığımızda insanların umudu giderek azalıyor. Eğer bir değişim olmazsa yerel seçimlerde sandığa gitme oranı çok düşecek. Çünkü insanlar umudunu kaybedecek."

'24 HAZİRAN'DA NE OLDUĞUNU HÂLÂ ANLATMADILAR’

Muharrem İnce'nin bazı taahhütlerinin olduğunu anımsatan Aksünger, "Bunların da güven veren bir kadro ile yapılması gerekiyor. Parti tabanına güven veren bir kadro olması önemli. Parti içinde yaptıkları halk için çok önemli değil ama halk için yapmayı taahhüt ettikleri şeyleri yapabilme yeterliliğine sahip olmaları bence çok önemli" dedi. Seçimlerin ardından sosyal medya hesabından 'Bence onurlu davranış bavulları toplamaktır' paylaşımı yaptığının hatırlatılması üzerine Aksünger, şu yanıtı verdi:

"Bülent Tezcan ve onun gibiler için söyledim. Bu kadrolar CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Kendi yaptıkları hataları örtme derdindeler. 24 Haziran'da ne olduğunu hâlâ anlatmadılar ve insanların kafası karışık. İnsanlar da komplo teorileri düşünüyor. CHP bu kadar aciz bir kurum değil. Cumhuriyetin kurucusu olan bir parti. Bu ülke eğer yeniden inşa edilecekse, olabilecek tahribatlar önlenecek ve yapılmış tahribatlar tamir edilecekse bunu ortaya koyacak olan CHP'nin dirayeti, cesareti, aklı fikri olması lazım. Bunlar CHP'nin aklını fikrini yediler."



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