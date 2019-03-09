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CHP'li Ağbaba: Meral Akşener'in yanındayız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buradan söylüyoruz; Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya...

CHP'li Ağbaba: Meral Akşener'in yanındayız
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buradan söylüyoruz; Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız'ın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, il teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
AKŞENER'İN YANINDAYIZ
Toplantıda konuşma yapan Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Elazığ mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Birileri cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Ağbaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'i hapisle tehdit ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 'Senin dokunulmazlığın yok, kaçacak deliğin de yok, seni hapse atacağım' diye tehdit ediyor. Böyle bir cumhurbaşkanlığı, böyle bir siyaset olur mu? Sen bu tehdidi yapıyorsan hukuk askıya alınmıştır. Hukukun olmadığı yerde devlete devlet denmez, mafya organizasyonu denir. Böyle devlet, böyle cumhurbaşkanlığı olur mu? Hukukun olmadığı yerde can ve mal güvenliği de olmaz. Hukukun olmadığı yerde devlet de adalet de olmaz. Kendi makamından, kendi gücünü kullanarak bir siyasi partinin genel başkanını beğenmediği laflarından dolayı tehdit ediyorsun. Sana diz çöken, sana teslim olan alçak olsun. Senin lafından korkan namert olsun. Biz senin hapis tehditlerinle sana boyun eğecek değiliz. Buradan söylüyoruz; Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz."
Veli Ağbaba'nın ardından Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız, projelerini anlattı.

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