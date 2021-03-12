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CHP'li Ağbaba'dan Berat Albayrak'le ilgili yeni açıklama

CHP'li Veli Ağbaba, bir soru üzerine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı "damat" olduğu için değil, "Türkiye ekonomisini yerle bir ettiği için" eleştirdiklerini söyledi.

POLİTİKA 12.03.2021, 15:14 Murat Aydın
CHP'li Ağbaba'dan Berat Albayrak'le ilgili yeni açıklama

CHP'li Veli Ağbaba, bir soru üzerine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı "damat" olduğu için değil, "Türkiye ekonomisini yerle bir ettiği için" eleştirdiklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili gelen bir soru üzerine, "Berat Albayrak'ı 'damat' olduğu için değil, Türkiye ekonomisini yerle bir ettiği için eleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiftçi sayısının ve ekilen alanların azaldığını ifade ederek, dünyada tarımı önemsemeyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti.

Ağbaba, 2020 sonu itibariyle çiftçinin yurt içi ve yurt dışındaki bankalara toplam 122 milyar 941 milyon lira borcu olduğunu dile getirerek, "Yani Türkiye'de her çiftçinin 68 bin 186 lira borcu var. Son 5 yılda takibe düşen kredi tutarları yüzde 340 arttı. 2015'te tarım sektöründe takipteki kredi miktarı 1,4 milyar iken 2020 sonunda takipteki krediler 5,4 milyara çıkmış durumda ama çiftçinin sesini hala duyan yok. Bu yasal tefecilerin kim olduğunu da bütün kamuoyu biliyor. Bunların ismi Tarım Kredi Kooperatifleri" şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin geçmiş yıllarda yüzde 41 faiz uyguladığını belirten Ağbaba, dünyada bu faizi uygulayan başka bir hükümet, devlet bulunmadığını savundu. Çitçinin faiz ödemekten ana parayı ödeyemediğini ileri süren Ağbaba, "Faiz bataklığında debelenip duran çiftçi maalesef çaresiz." dedi.

Kooperatiflerin yönetiminin eski AKP milletvekillerinden oluştuğunu söyleyen Ağbaba, "Amacı çiftçileri desteklemek olan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, tüm kurumlar gibi adeta AKP çiftliğine dönüşmüş durumda. Bu çiftliğin baş tefecisi, yani birliğin genel müdürü eski AKP Milletvekili Fahrettin Poyraz. Bu şahıs hem genel müdür hem de tam 8 şirketin yönetim kurulu başkanı." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankasına olan borçlarının faizlerinin silinmesini isteyen Ağbaba, bu kurumların eski AKP'li milletvekili yöneticilerini de istifaya davet etti.

Bir gazetecinin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Yüz yılın lideri aslında ama içeride muhalefet var. Bu görünmüyor" sözleriyle ilgili görüşünü sorması üzerine Ağbaba, "Mısır'da darbe olduğu zaman bir işareti vardı; Rabia işareti. Küstüler, aynı masaya oturmuyorlardı. Şimdi bugün diplomatik ilişki kurulduğu ilan edildi. Yakında Rabia işaretini 'Sisi'nin dört dörtlük insan olduğunu söylemek için kullandım' derse şaşmayız. Maalesef çarkçılıkta dünya lideri. Bu yüz yılın da geçmiş yüz yılın da bir tek lideri var; o da Mustafa Kemal Atatürk'tür" değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, başka bir soru üzerine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı "damat" olduğu için değil, "Türkiye ekonomisini yerle bir ettiği için" eleştirdiklerini söyledi.

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