CHP'li Ağbaba: Bu mektup kabul edilemez
Taha AYHAN/MALATYA, ()- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği mektubu eleştirerek, "Bu mektup kabul edilemez" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında...
Taha AYHAN/MALATYA, ()- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği mektubu eleştirerek, "Bu mektup kabul edilemez" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, ABD Başkanı Donald Trump'un yazdığı mektubu eleştirdi. Siyasi tarihte olmayan bir şeyi yaşadıklarını söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:
"ABD çok ağır ifadeler içeren bir mektubu Türkiye'ye gönderdi. Bu mektup 9 gün boyunca gizlendi. Nasıl ortaya çıktı? Amerika basına sızdırınca bu mektup öyle ortaya çıktı. 9 gün sustular, 9 gün gizlediler. Bu mektup kabul edilemez. Ne diyordu AK Parti sözcüsü? 'Biz bu mektubu aldık çöpe attık' diyordu. Dün Erdoğan çıktı 'Mektubu 13 Kasım'da Amerika'ya götüreceğim' dedi. 13 Kasım'da Trump'a mektup götürecekmiş. Bu tamamen kamuoyunu oyalamaya yönelik bir şey. Türkiye'nin onuru çiğnenmiştir, Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanın onuru ile oynanmıştır. Ne diyorlardı? 'Mektubu çöpe attık' şahidin kim? Kim attı çöpe? Devlet işleyişinde mektup nasıl çöpe atılır? Çöpe atılmanın yolu o mektubu iade etmektir, kabul etmemektir."
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