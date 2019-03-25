CHP'li aday, mahalleleri dolaşıp çöp topladı

İZMİR, () - İZMİR'de, CHP'li Tahir Şahin'in görevde olduğu Menemen ilçesinde, aynı partiden belediye başkanı adayı gösterilen Serdar Aksoy, çöplerin toplanmadığını savunarak, mahallelerde traktörle dolaşıp, atık topladı.

CHP tarafından 31 Mart yerel seçimi için Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, tekrar aday gösterilmedi. Tahir Şahin'in yerine adaylığı açıklanan Serdar Aksoy, ilçede seçim çalışmalarını sürdürürken, çöplerin toplanmadığını öne sürdü. Mahallelerde traktörle dolaşıp, eline kürek alan Aksoy, sokaklardan çöp topladı. CHP'li Aksoy, çöp toplarken çekilen fotoğrafını 'Menemen Belediyesi tarafından mazot parası verilememesi gerekçesiyle uzun zamandır birçok bölgede çöplerin toplanmadığını biliyoruz. Bu kirliliğe müsaade etmeyiz. Hep birlikte Uğur Mumcu Mahallesi'ndeydik. Bugün kolları Uğur Mumcu için sıvadık. Yarın ve bundan sonraki her gün Menemen'e hizmet etmek için geliyoruz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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