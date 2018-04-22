CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye katıldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye katıldığını belirterek, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye karatıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar. YSK’nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz. Türkiye’de bir rahatlamaya ve herksin bütün kamu vicdanının şimdi oldu, seçime katılan herkes seçime girebiliyor görüş ve algısının toplumda oluşmasını işitiyoruz. Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar" diye konuştu.



İYİ Parti’nin seçimlere katılabileceği resmen kesinleşti. CHP ve İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler sonuçladı. İki parti ittifak konusunda uzlaştı.



HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK



Buna göre; 15 CHP’li vekil İYİ Parti’ye geçecek. Böylelikle İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek.



İşte CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılıp, İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurmasının yolunu açan milletvekilleri;



1. Burcu Köksal – Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer – Amasya

3. Nihat Yeşil – Ankara

4. Hüseyin Yıldız – Aydın

5. Ahmet Akın – Balıkesir

6. Mehmet Göker – Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu – Bursa

8. Erkan Aydın – Bursa

9.Tufan Köse – Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu – Edirne

11. Tacettin Bayır – İzmir

12. Çetin Arık – Kayseri

13. Fatma Kaptan Hürriyet – Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer – Niğde

15. Ünal Demirtaş – Zonguldak



NEDEN İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER



Siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay tutuyor.



Yargıtay, İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliği olduğuna karar verdi. Bu kararı da dün YSK'ya bildirdi.



YSK'nın Yargıtay'ın yazısı gelir gelmez seçimlere katılacak parti listesini açıklaması gerekiyordu.



Ancak YSK Yargıtay yazısına rağmen, seçime katılacak partiler listesini açıklamadı. Bu konudaki kararını erteledi.



CHP ile İYİ Parti arasında sürekli temas vardı. Ve iki parti, İYİ Parti bir entrikaya kurban gitmesin diye önlem aldı.



Seçim yasasına göre TBMM'de 20 vekile sahip olup grup kuran tüm partiler otomatik olarak seçimlere katılabiliyorlar. Ayrıca seçim için hazine yardımı da alıyorlar.



İYİ Parti'nin zaten Meclis'te 5 vekili vardı. CHP'den geçen 15 vekille 20 sandalyeye ulaşan İYİ Parti seçimlere katılmayı garantiledi. Üstelik hazine yardımının da önü açıldı.

