CHP Kurultayı başladı (7) 

MUHARREM İNCE: "700'E YAKIN OYLA GENEL BAŞKAN SEÇİLECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce, başvurusunda mükerrer imzalar olduğu, bu yüzden resmen aday olamayacağı iddilarına tepki göstererek, "Bir algı yaptırmaya çalışıyorlar, talaşa gerek yok. Sonucu söyleyim, 700'e yakın bir oyla inşallah bu akşam genel başkan seçileceğiz" dedi.



İnce, kurultayın yapıldığı salonda başvurusunda mükerrer imzalar olduğu, bu yüzden resmen aday olamayacağı iddialarına tepki gösterdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, konuşmasında 'bu MYK üyeleri değişmeli' dedikten sonra MYK üyelerini bir telaş aldığını savunarak, "Kanal kanal gezip 'Muharrem İnce'nin imza sayısı eksik, onu Genel Başkanın talimatı ile tamamlıyoruz' gibi dedikodu, yalan bunları uyduruyorlar. Birincisi ben yeterli sayıda imzayı teslim ettim. İkincisi bana verilen imzalar gönüllüdür. Mükerrer imza varsa bu benden kaynaklı değildir, genel merkezden kaynaklı. Çünkü benim baskı kuracak gücüm yok. Genel merkezin baskı kuracak bir gücü var. Mükerrer varsa onlara sayılmalıdır. Genel başkana verilen imzalardan bazılarını bana aktarın talimatı verilmiş, ben kimsenden lütuf beklemiyorum. Benim lütfe ihtiyacım yok. Ben insanların yüreğinde var olduğunu görüyorum. Şu anda televizyonlar bu haberleri yapınca beni onlarca ilden arayanlar, kurultay delegeleri odama geliyorlar. 'İmza eksik ise biz tamamlayalım' diyor. 'Hayır bir telaş yapmayın, bir sıkıntı yok' diyorum. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Şunu yaptırmak istiyorlar. Baktılar ki salonda ben konuşunca salondaki coşkuyu görünce 'eyvah bu iş bitti' Şimdi şöyle bir haber yaptıralım diyorlar, 'aday olacak imzayı bulamayan adam seçimi nasıl kazanacak' diye. Bir algı yaptırmaya çalışıyorlar. Telaşa gerek yok. Bu akşam 'imzayı bulamadı' diyenler kanal kanal gezen o genel başkan yardımcıları onları yarın akşam göreceksiniz. Onların halini göreceksiniz. Onlar bildikleri için fırtına öncesi sessizliği fark ettikleri için bugün son çırpınışlarını yapıyorlar. Buna gerek yok. Biz CHP'de değişimi sağlayacağız. Sonucu da söyleyim, 700'e yakın bir oyla inşallah bu akşam genel başkan seçileceğiz" dedi.

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Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,()

