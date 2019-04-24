CHP, Küçükçekmece'deki cinsel saldırı için komisyon kurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı olayını araştırmak için CHP Grubu olarak komisyon oluşturduklarını ve yarın göreve başlayacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Engin Özkoç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı olayının kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Küçük kızın halen hastanede tedavi altında olduğunu hatırlatan Özkoç, iddiaların araştırılması için CHP Grubu olarak komisyon oluşturduklarını, komisyon üyelerinin yarın göreve başlayacağını ve çocuğun yakınlarıyla görüşeceklerini bildirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıya da değinen Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağının gereken yerlere bildirildiğini belirtti. Engin Özkoç, Cumartesi günü saat 22.10'da Ankara Koruma Şube Müdürlüğü'nü arayarak, şehit cenazesiyle ilgili bilgi istendiğini, ertesi gün saat 10.03'te Ankara Koruma Nöbetçi Amirliği'ni arayarak, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağının iletildiğini ve gerekli önlemlerin alınmasının istendiğini söyledi. Yapılan telefon görüşmelerine dair kayıtların ekran fotoğrafını da gösteren Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını belgeleriyle kanıtladıklarını savundu. Özkoç, her törende olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncü korumalarının, cenaze töreni başlamadan 2, 3 saat önce giderek Çubuk İlçe Emniyet Müdürü ve tören tertip komutanı albayıyla görüştüklerini ve Kılıçdaroğlu'nun geleceğini bildirdiklerini kaydetti.

