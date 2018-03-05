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CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, partisinin İl Başkanlığı'nda yapılan ilçe başkanları toplantısında, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Başak, toplantıda, genel merkezin çalışmalarına katkı...

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, partisinin İl Başkanlığı'nda yapılan ilçe başkanları toplantısında, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Başak, toplantıda, genel merkezin çalışmalarına katkı sunmak için görevden ayrılacağını söyledi.
İzmir'de, 26 Kasım 2017 tarihinde yapılan ilçe kongresi öncesi aday olmayacağını duyurup, başka aday çıkmaması üzerine göreve yeniden talip olduğunu açıklayan CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa kararı aldığını söyledi. Başak, İl Başkanı Deniz Yücel’in ilçe başkanları ile Tüzük Kurultayı'na ilişkin yaptığı toplantıda kararını duyurdu. Şakir Başak'ın, genel merkez düzeyinde, genel başkan yardımcılarına destek için görev alacağını bildirerek, istafa kararı verdiği öğrenildi. Başak, İlçe Başkanlığı görevini Konak Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu’ya bırakacağını da söyledi.
CHP’nin 4 Şubat’ta yapılan kurultayında, Parti Meclisi (PM) adayı olan; ancak yeterli oyu alamayan Şakir Başak’ın, bir süredir genel merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda yer almak istediği biliniyordu. Mardinli Başak'ın genel başkan yardımcılarına destek vererek, partinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oylarını artırmak için çalışmak istediği öne sürüldü.
Şakir Başak'ın, istifa dilekçesini yarın genel merkezde yapacağı görüşmenin ardından vereceği belirtildi.

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