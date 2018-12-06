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CHP Kocasinan İlçe Başkanı: Saldırgan partimizin aktif üyesi değil

KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Erkan Karabulut yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz günlerde Kocasinan İlçe Başkanlığı'na yönelik saldırıda bulunan kişinin 4 yıldır partinin pasif üyesi olduğunu...

CHP Kocasinan İlçe Başkanı: Saldırgan partimizin aktif üyesi değil

KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Erkan Karabulut yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz günlerde Kocasinan İlçe Başkanlığı'na yönelik saldırıda bulunan kişinin 4 yıldır partinin pasif üyesi olduğunu ifade etti.
CHP İl Başkanı Erkan Karabulut İlçe Başkanlığı'na yönelik yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada "İlçemize saldırıda bulunan ve tutuklanan Özgür Terazi, partimizin 7 yıllık aktif üyesi değil, 4 yıldır pasif üyesidir. 2014 yılının partimize üye olan Özgür Terazi üye olduğu yıl bir ay kadar bir süre partimize gelmiş gitmiş, sonrası yıllarda hiçbir ziyareti ve görevi olmamıştır.” dedi. Karabulut sözlerine şöyle devam etti:
“Saldırıyı gerçekleştiren şahsın meczup denilerek saldırının geçiştirilmemesi ve bu saldırının arkasında bir azmettiricinin ya da bu saldırıya yardım edenlerin olup olmadığının da detaylı bir şekilde araştırılması, kamuoyunun ve partililerimizin vicdanını rahatlatacak somut sonuçlara ulaşmalarını beklemekteyiz. Yargılama süreci devam etmekte olup, olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı siz değerli kamuoyuna duyururuz.”

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