CHP İzmir'de kazanan Deniz Yücel oldu

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çarşaf liste ile yapılan, kavga da çıkan kongresinde adaylardan Deniz Yücel 355 oy aldı, rakibi Utku Gümrükçü ise 234 oyda kaldı.

Seçimden galip çıkan yeni il başkanı Deniz Yücel, "Bugün burada kimse seçimi kazanmadı, kimse seçimi kaybetmedi. Burada tek bir kazanan var, CHP. Bizim mücadelemiz, kavgamız dışarıda. Utku kardeşimiz de çok centilmence bir yarış sürdürdü. Biz partimize yakışan bir kongre yaptık" dedi.

CHP İzmir'de ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra dün de il yönetimini belirlemek için 36'ncı kez sandık başına gitti. Kongrede Utku Gümrükçü ile Deniz Yücel, delegelerden başkanlık için oy istedi. Utku Gümrükçü'nün konuşma yaptığı sırada salonda kavga çıkması üzerene ara verilen kongrede, akşam saatlerinde oy verme işlemi başladı. Gece saat 03.30 sıralarında sonuçlanan seçimin galibi, Deniz Yücel oldu. Çarşaf liste yapılan seçimde Deniz Yücel 355 oy aldı, rakibi Utku Gümrükçü ise 234 oyda kaldı.

YÖNETİME KİMLERİN DE GİRDİĞİ BELLİ OLDU

İl başkanının seçilmesinden sonra yönetim, disiplin kurulu ile kurultay delegeleri de belli oldu. Deniz Yücel, yönetim ve disiplin kurulunda fire yaşamadı. Anahtar listesi, blok halde seçildi. Ancak kurultay delegelerinde diğer başkan adayı Utku Gümrükçü'nün listesinde yer alan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu listeyi deldi. Deniz Yücel'in listesinde yer alan İsmail Yıldız'ın ise üstü çizildi. Bunun yanı sıra Ömer Berk Gönençer, Ulaş Gül, Hacer Taş, Mert Can Malkoç, Leman Tunus, il yönetiminde yeni başkan Deniz Yücel'den fazla oy aldı. İki listede yer alan Adnan Alabay 279 oy, Sedredil Coşkuner de 343 oy aldı. Kurultay delegelerinde de, her iki listede yer alan Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar 417, Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak 403, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz 386, Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz 381 oy aldı.

DENİZ YÜCEL: KAZANAN CHP

Kongreden sonra açıklama yapan yeni İl Başkanı Deniz Yücel, "Bugün burada kimse seçimi kazanmadı; kimse seçimi kaybetmedi. Burada tek bir kazanan var, CHP. Bizim mücadelemiz, kavgamız dışarıda. Biz 8 Ocak'tan itibaren Cumhuriyet sevdalıları olarak birleşerek, bütünleşerek 2019'daki mücadelemiz için saflarımızı sıklaştıracağız. Utku kardeşimiz de çok centilmence bir yarış sürdürdü. Biz partimize yakışan bir kongre yaptık. Partimize ve İzmirimiz'e hayırlı olsun. Utku kardeşim çok deneyimli. Parti çalışmalarında gençlerden, kadınlardan, herkesten faydalanarak bütünleştirici, toparlayıcı, uzlaştırıcı bir yönetim sergileyeceğiz" dedi.

KOCAOĞLU'NDAN DEĞERLENDİRME

Adaylardan Deniz Yücel'i desteklediği bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kongreyle ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu, seçim sürecinden bu yana basına hiç açıklama yapmadığını, hiç kimseye cevap vermediğini söyleyip, kafasında hiç kimsenin adaylığının, isminin olmadığını vurguladı. Kocaoğlu, "Aramalar sonucunda, 4 yıldır birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni yönettiğimiz Deniz Yücel arkadaşımız'ın kişiliği, duruşu ve yaşam felsefesiyle, geçmişten, aileden Cumhuriyet Halk Partililiği ile bu işi başarılı bir şekilde yapabileceğine, grupların, ekiplerin partimizi yıprattığı bir süreçte genç bir kadronun ve hiçbir grubun, ekibin adamı olmayan, sadece partiden yana olan bir kadronun başarılı olacağına, bizi 2019 seçimlerine götüreceğine ve başarılı çıkacağına inandım. Konuştuğum arkadaşlar da buna inandı. Parti organlarımız da inandı ve bu yola çıktık. Kongrede nahoş bir hadise oldu. O olmasaydı çok daha iyiydi, hepimiz üzüldük. Mutlaka sebep olan arkadaşımız boş bulunmuştur. Stres, siyaset malum. O da olmasaydı şölen havasında bir seçim olacaktı" dedi.

'GÜMRÜKÇÜ DE SEVDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ'

"Utku Gümrükçü de CHP Gençlik Kolları'ndan beri sevdiğimiz, tanıdığımız arkadaşımız" diyen Aziz Kocaoğlu, "Aynı şekilde Deniz Yücel de. Hep birlikte çalışacağız. Yarış bitti. Hep beraber birbirimizi, örgütümüzü kucaklayarak başarıya gideceğiz. Mümkün olduğu kadar grupçuluğu, ekipçiliği, adamcılığı bu partinin gündeminden çıkartacağız. Parti nerde biz orada. Doğru nerede biz orada" dedi.

PARTİNİN İZMİRDEKİ YENİ YÖNETİMİ VE ALDIKLARI OYLAR

Yönetim Kurulundan Ömer Berk Gönençer 393, Ulaş Gül 380, Hacer Taş 377, Mert Can Malkoç 376, Leman Tunus 364, Fulya Türkelli 353, Hande Deniz Şentürk 350, Kadriye Mutlu 349, Sedredil Coşkuner 343, Hasan Ali Oray 341, Özlem Kart 337, Özkan Tice 336, Mehmet Türkbay 334, Özge Özdemir Pirepol 333, Mert Onur Üzer 327, Sevim Köz 325, Ali Yaşar Çalışkan 324, Birgül Değirmenci 324, Volkan Gürboğa 321, Cüneyt Oğuz 318, Çetin Özdemir 314, Ömer Yener 314, Derya Aksu 312, Mehmet Kayhan Günal 310, Harun Düşenkalkan 305, Yaşar Erdoğdu 293, Azmi Kumova 292, İrfan Can 291, Adnan Alabay 279, Binali Gül 279.

Disiplin Kurulundan Serkan Arda 349, Ahmet Yıldız 313, Hüseyin Ekin 296, Celal Balıkçı 294, Abdülkadir Özdemir 289, Mümtaz Rodos 289, Galip Dinçer Cengiz 271, Erdoğan Atılmış 269, Ahmet İlhan Akaltun 263.

Kurultay delegelerinden Hakan Şenoyar 417, Hürol Taklak 403, Mehmet Ecevit Canbaz 386, Aygül Eryılmaz 381, Hatice Tatlı 373, Özcan Durmaz 371, Ferudun Yılmazlar 369, Deniz Yücel 362, Umut Tekin 360, İsmail Hakkı Şener 349, Kasım Özkan 343, Perihan Yardımcı 343, Asuman Ali Güven 342, Merve Çalışkan 341, Gökçe Özbadur 339, Aysun Akıncı 339, Züleyha Bingöl 339, Nevzat Kavalar 338, Günal Biçer 336, Ezgi Kılıç 336, Kazım Çam 334, Dursun Ali Polat 332, Banu Ayhan 332, Fatoş Elgün 329, Ahmet Pala 328, Uğur Yıldırım 328, Birsel Öztürk 327, İlknur Poyraz 327, Sedat Uzunbay 325, Nazan Dönmez 324, Bahar Gürsul 322, Cevat Durak 320, Polat Manduz 319, Edibe Tokmak Yılmaz 315, Cansu Baykara 314, Mehmet Birlik 313, Ufuk Anık 312, Kadir Yıldız 310, Kudret Yiğit 310, İsmail Uygur 307, Mehmet Ayçil 307, Ali Bartu 302, Ali ihsan Yıldız 300, Şamil Sinan An 294, Ali Engin 293, Lokman Fazla 293, Serkan Kalmaz 290, Rıfat Nalbantoğlu 288, Sinan Kilercioğlu 287, Alaattin Yüksel 286, Şahin Fırat 286, İsmet Korkmaz 282.



FOTOĞRAFLI