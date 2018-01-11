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CHP İzmir'de devir teslim

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 7 Ocak'ta yapılan kongresinde il başkanı seçilen Deniz Yücel, Asuman Ali Güven'den görevi devraldı. Yücel, "CHP'nin yıkılmaz kalesi İzmir'imizi gerici güçlere teslim etmeyeceğiz. İlçelerde, köylerde...

CHP İzmir'de devir teslim
CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 7 Ocak'ta yapılan kongresinde il başkanı seçilen Deniz Yücel, Asuman Ali Güven'den görevi devraldı. Yücel, "CHP'nin yıkılmaz kalesi İzmir'imizi gerici güçlere teslim etmeyeceğiz. İlçelerde, köylerde ve kent merkezinde partimizin oylarını artırmak için çalışacağız" dedi.
CHP İzmir İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Deniz Yücel, Asuman Ali Güven'den görevi devraldı. İl binasında düzenlenen devir teslim törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, eski il başkanı Ali Engin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Törende konuşan 40 yaşındaki yeni il başkanı avukat Deniz Yücel, partinin gençlik kollarından bu yana farklı kademelerde görev alan Asuman Ali Güven'den görevi devralmanın kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi. Yücel, partinin iktidarı için durmadan çalışacaklarını söyledi. CHP'nin oylarını artırmak için ilçelerde ve köylerde çalışmaları sürdüreceklerini belirten Yücel, "İzmir'imizi gerici güçlere teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülügünde ve Atatürk'ün izinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
HELALLİK İSTEDİ
İki adaylı il kongresi yarışında kaybedenin olmadığını, kazananın ise CHP olduğunu vurgulayan Asuman Ali Güven ise 6 ay süren zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade etti. Güven, şöyle konuştu:
"Şahsım ve yönetim kurulum, görev yaptığımız süreçte en çok birlikte ve beraberliğimizin güçlenmesi için çaba harcadık. Birliğin olduğu her yerde başarı da kendiliğinden geliyor. İzmir'in tüm dinamikleri ile iletişim içinde kaldık. Ortak akılla yönetmek için büyük çaba sarf ettik. Genel Başkanımızın söylemlerini, parti programlarımızı kendimize yol haritası olarak belirledik. İl kongremizde iki kardeşimizin yarışında 2020 yılına kadar Deniz Yücel bu göreve layık görüldü. Kongrede mağlup olan yoktur, kazanan partimiz olmuştur. Biliyorum ki Deniz Yücel kardeşimiz görevi boyunca referandumda bizim aldığımız oy oranının daha üstüne çıkmak için çalışacak. Örgütüm bana hakkını helal etsin. Partimiz için bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.
Parti binasındaki törenin ardından İl Başkanı Deniz Yücel, yönetim kurulu ve partililer birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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