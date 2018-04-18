CHP İzmir Çiğli Gençlik Kolları yönetiminden 8 kişi istifa etti

İZMİR'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerinden 8 kişi, görevlerinden istifa etti. Gençlik Kolları Başkanı Erkan Ceylan, istifaların kendisine verilmediğini, ilçe yönetimine iletildiğini belirterek, "Bu durum birileri tarafından planlanmış, organize edilmiş bir durum" dedi. Bu istifalar ile gençlik kolları yönetimi düştü. İlçede ya atama yapılacak ya da olağanüstü seçime gidilecek.

CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları yönetiminden 8 kişi, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Erkan Ceylan'ın yönetim tarzından rahatsız oldukları iddiasıyla, CHP İlçe Başkanlığı'na istifalarını sundu. İlçe Başkanı Erkan Ceylan, istifaların kendisine değil, ilçe başkanlığına gittiğini ve bunları kontrol edeceğini söyledi. Kendisine gelen bir istifa olmadığını ve istifa edenlerin gerekçelerini bilmediğini aktaran Erkan Ceylan, "Bu birileri tarafından planlanmış, organize edilmiş bir durum. Parti içinden birileri bu istifaların yaşanmasına neden oldu" dedi.

İstifa haberlerinden dolayı ilçede insanların tepkili olduğunu ileri süren Ceylan, "Yaptığım etkinlikler ortada. İnsanlar bu duruma çok tepkili. Ortada somut bir durum yokken istifaların yaşanmasına insanlar tepki gösteriyor. Birilerinin bir şeyleri dayatarak istifaları vermeleri, büyük bir tepkiye neden oldu. Yeri ve zamanı geldiğinde o insanların da aynı şekilde tepki koyacaklarını düşünüyorum. Ben yine de CHP'liyim ve CHP'den vazgeçmeyeceğim" dedi.

'İSTİFA EDENLERİ SÖYLEMEDİLER'

İlçede birilerinin biat eden gençlik istediğini ileri süren Erkan Ceylan, "Biz biat eden gençlik olmadığımız için bunlar yaşandı. Benim ilçe başkanı ve yönetici arkadaşlarla bir sorunum yok. Birileri, birilerini destekleyebilir ama ben gençlik kolları başkanı olduğum için eşit mesafede durmak zorundayım. Birilerini ön plana çıkarmak için buraya gelmedim. Arkadaşlarla da ayrıldığımız nokta burası" dedi. 4 gün önce istifa eden yönetim kurulu üyelerinin olduğunu ancak istifa dilekçelerinin ilçe başkanlığı tarafından kendisine verilmediğini savunan Ceylan, "Eğer bu doğru ise bunun sorumluları arasında ilçe başkanı da vardır. Kimseden çekindiğim yok. Sadece partime zarar gelmesini istemiyorum. Bunların hepsini Genel Başkan'a ve Genel Merkeze anlatacağım" ifadelerini kullandı. İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ise kendisine herhangi bir istifanın ya da bu yönde bir evrağın gelmediğini belirtti. Bundan sonraki süreçte ilçe gençlik kolları başkanlığı için ya atama yapılacak ya da olağanüstü kongre ile başkan seçilecek.



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