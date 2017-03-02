CHP İl Başkanı: Samsun Valisi'nin, Başbakan'ın Amasya mitinginde işi ne?

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Samsun Valisi İbrahim Şahin'in, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Amasya mitingini, alanda bir binanın terasından takip etmesine tepki gösterdi. Akcagöz, "Samsun Valisi'nin orada işi ne? Bu tamamıyla siyasi bir toplantı. Samsun Valisi, tüm Samsun'u temsil ediyor. O halde, biz de kendisini toplantılarımıza davet ediyoruz" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, merkez Tekkeköy İlçesi Gökçe Mahallesi'nde, vatandaşlarla bir araya geldi. Açıkgöz, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 28 Şubat tarihindeki Samsun programında 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konferansı' programına Samsun Valisi İbrahim Şahin'in de katılmasına tepki gösterdi. Açıkgöz, Vali Şahin'in dün de Başbakan Binali Yıldırım'ın Amasya programı sırasında mitingin yapıldığı Yavuz Selim Meydanı'na cephe bir binanın terasından mitingi takip etmesini de eleştirdi.

Referandum döneminde hiçbir siyasi partinin hazine yardımı almadığını söyleyen Tufan Akcagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi onlar için hava hoş. Açılış yapıyorlar, ortada açılan bir şey yok. Devlet imkanlarını referandum için seferber ettiler. Etmeye de devam ediyorlar. Geçen gün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Samsun'a geldi. Geliş amacı, bütünüyle 'Evet' propagandası içindi. Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı kimliği ile değil, siyasi bir görevle Samsun'a geldi. Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin'in de bu toplantıda olduğunu gördük. Olacak iş değil. Başbakan Yardımcısı gelsin, propagandasını yapsın. İyi de Samsun Valisi'nin orada işi ne? Bu tamamıyla siyasi bir toplantı. Samsun Valisi, tüm Samsun'u temsil ediyor. O halde, biz de kendisini toplantılarımıza davet ediyoruz. Evet propagandası yapılan yerde oluyorsa, hayır propagandasının yapıldığı yerde de olmalıdır. Aksi, haksız rekabete çanak tutmak olur."

Samsun Valisi İbrahim Şahin'in Başbakan Binali Yıldırım'ın Amasya'daki programında miting alanına cephe bir binadan takip etmesine de tepki gösteren İl Başkanı Tufan Akcagöz, şunları söyledi:

"Bizim de programımız var Amasya'da tarihi netleşmedi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amasya'da miting programı düzenlemesi planlanıyor. Tarihi netleştiği zaman kendisini buradan davet ediyorum. Mutlaka haberi olacaktır ben de özel davet ederim, kendisini oraya da bekliyoruz. Kendi memleketidir buyursun gelsin, doğrusu da budur. O kadar ilgiliyse bu referandum sürecinde mitinglere tesadüfen oradan geçmediği de belli. Ben bunu şık bulmadım. Bir kamu görevlisinin bütün idari birimi komple temsil eden bir görevlinin sadece bir siyasi anlayışın temsilcisi gibi orada hareket sergilemesi doğru değil. Siyaset yapabilir ama siyaset yapabilmesi için kamu görevinden ayrılması lazım. Bu referandum süreci bir seçim ve tercih dönemi. İnsanlar evet diyecekler hayır diyecekler, bu tercihlerini etkileyecek herhangi bir atraksiyonun bir kamu görevlisi tarafından yapılmaması gerekli. Yani baktığımızda bir elinde bayrak yok sadece bir eksiği yok. Onun dışında bu referandum da açık taraf olmuş. Mitinglere katılmış destek vermiş görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu işi Samsun dışına taşıması da enteresan tabi. Referanduma 45 gün var. 45 gün içerisinde bir sürü miting toplantı olacaktır yani Sayın Vali'nin performansını merak ediyorum."



FOTOĞRAFLI