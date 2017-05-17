Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: Provakasyon bahanesiyle milli bayramlara gölge düşürülüyor

ANKARA, () - İSTANBUL Valiliği'nin CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliğine provaktif eylem olabileceği gerekçesiyle izin vermemesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "2011'den beri toplam...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: Provakasyon bahanesiyle milli bayramlara gölge düşürülüyor

ANKARA, () - İSTANBUL Valiliği'nin CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliğine provaktif eylem olabileceği gerekçesiyle izin vermemesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "2011'den beri toplam 8 milli bayram kutlaması farklı gerekçelerle iptal edilmişti. Şimdi de 'provakasyon olabilir' denilerek başta 19 Mayıs kutlamaları olmak üzere milli bayramlara gölge düşürülüyor. Konu milli bayramları kutlamak olunca AK Parti'nin bürokratlarında engelleme maksatlı bahane bitmiyor" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üç gün sürecek etkinlikler yapacağını açıklamıştı. Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan etkinliklere İstanbul Valiliği tarafından ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar dahil halkın huzur, güven ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gibi gerekçelerle izin verilmemişti.

"BU YASAKLARIN AMACI HALKIMIZI MİLLİ BAYRAMLARDAN SOĞUTMAK MIDIR?"

Söz konusu karara yazılı bir açıklamayla tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran,"2011'den beri toplam sekiz milli bayram kutlaması terör olayları, şehitler, Van Depremi, Soma'daki maden faciası nedeniyle iptal edilmişti. Ortada büyük bir acı varsa bayram kutlaması iptal edebilir. O konuda bir tabumuz yok. Ancak milli bayramları iptal etmek için hiçbir bahaneyi kaçırmayanlar geçmişte ne düğünlerini ne de herhangi bir etkinliklerini iptal etmemişti. Bu iptallerin, yasakların amacı halkımızı milli bayramlardan soğutmak mıdır? Halkımız da bu yönde ciddi bir şüphe oluşmuş durumda" diye konuştu.

ŞİMDİ DE PROVAKASYON BAHANESİ

Cankurtaran şimdi de 'provakasyon olabilir' bahanesi ile Beşiktaş'taki 19 Mayıs etkinliğine izin verilmediğine dikkat çekerek, “Türk Milleti'nin Atatürk'ün hediye ettiği milli bayramları kutlaması AK Parti'nin bürokratlarının iki dudağından çıkacak izne bağlı değildir. AK Parti mitinglerinde hiç gündeme gelmeyen bu provakasyon ve olay olabilir ihtimalleri her nasılsa hep milli bayramlarımızda gündeme gelmektedir. Ancak çabaları beyhude. Onlar engelledikçe bu halk milli bayramları bizzat kendisi sahip çıkacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246