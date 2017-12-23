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CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Hatay’da temaslarda bulundu

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Hatay’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlk olarak CHP Belen İlçe Teşkilatı tarafından verilen dayanışma yemeğine katılan Yasemin Öney Cankurtaran,...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Hatay’da temaslarda bulundu

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Hatay’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
İlk olarak CHP Belen İlçe Teşkilatı tarafından verilen dayanışma yemeğine katılan Yasemin Öney Cankurtaran, daha sonra Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Öney ve beraberindeki heyet, merkez Defne İlçesi’nde işyeri açılışı yaptıktan sonra CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimine katıldı. Cankurtaran ve beraberindekiler devamında, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TAŞPAKON işbirliği ile düzenlenen yöresel yemek yarışmasını ziyaret edip yarışmacılara başarı diledi.
Programın devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezinde ziyaret eden Cankurtaran, son olarak CHP İl Başkanlığı’na geçti. Burada CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ve partililerle buluşan Yasemin Öney Cankurtaran, parti binasında yaptığı basın açıklamasının ardından kentten ayrıldı.
CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, programa katılan tüm partililere teşekkür etti.

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